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Dolar bugün kaç TL? 16 Ağustos Pazar 2026 dolar ne kadar?

Ağustos 2026'nın 16'sında belirlenen 47,88 TL'lik dolar fiyatı, Türk lirasının değer kaybını gözler önüne seriyor. Ekonomik belirsizlikler, enflasyon oranları ve dış ticaret dengesi gibi faktörler, döviz kurlarındaki artışı etkiliyor. Yatırımcılar, döviz talebinin yükselmesiyle birlikte dolardaki dalgalanmaları dikkatle izliyor. Merkez Bankası'nın alacağı kararlar, döviz kuru üzerindeki baskıyı ve ekonomik durumu şekillendirecek.

Dolar bugün kaç TL? 16 Ağustos Pazar 2026 dolar ne kadar?

Ağustos 2026'nın 16'sında, saat 09:00 itibarıyla dolar fiyatı 47,88 TL olarak belirlendi. Bu rakam, Türk lirasının döviz karşısındaki değer kaybını gösteriyor. Ekonomik belirsizlikler, enflasyon oranları ve dış ticaret dengesi, dolar fiyatlarının artışında etkili faktörler arasında yer almakta. Yatırımcılar ve ekonomistler, döviz kurlarındaki dalgalanmaları dikkatle izliyor. Döviz talebinin artması, doların değer kazanıp kazanmayacağı üzerine değerlendirmeler yapılmasına neden oluyor.

Dolar fiyatı, ülke ekonomisinin genel durumu hakkında önemli bilgiler sunuyor. 47,88 TL seviyesine ulaşan dolar, yurtiçindeki ticaret ile dış ekonomik ilişkiler üzerinde etkili. Bu durum, yerli üreticilerin maliyetlerini artırıyor. İthalatçılar, döviz kuru üzerindeki baskılardan olumsuz etkileniyor. Önümüzdeki günlerde, Merkez Bankası'nın alacağı yeni kararlar önemli olacak. Ekonomik verilere dayalı gelişmeler, döviz kurlarının yönünü belirlemede kritik bir rol oynayacak. Ekonomik belirsizliklerin azalması ve güvenin sağlanması durumunda, doların seyrinde farklı bir eğilim ortaya çıkabilir.

Dolar bugün kaç TL? 16 Ağustos Pazar 2026 dolar ne kadar? 1

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DÖVİZ FİYATLARI Tümü  
Döviz
Alış
Satış
Değişim
Saat
Amerikan Doları
47,84
47,91
% 0.1
23:59
Euro
55,38
55,51
% 0.31
23:59
İngiliz Sterlini
64,81
64,90
% 0.26
23:58
Avustralya Doları
33,89
33,95
% 0.45
23:59
İsviçre Frangı
58,82
58,94
% 0.22
23:59
Rus Rublesi
0,56
0,56
% -1.86
23:50
Çin Yuanı
7,09
7,11
% 0.11
23:59
İsveç Kronu
5,01
5,04
% 0.53
23:59
Anahtar Kelimeler:
döviz dolar
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