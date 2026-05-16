Dolar bugün kaç TL? 16 Mayıs Cumartesi 2026 dolar ne kadar?

16 Mayıs 2026 tarihinde Amerikan Doları'nın fiyatı 45,52 TL olarak belirlendi. Bu seviye, enflasyon ve merkez bankalarının para politikaları ile etkileşim içinde önemli bir gösterge oluşturuyor. Döviz piyasasındaki belirsizlikler, Dolar/TL paritesine dair tahminleri etkiliyor. Yatırımcılar için dikkatle izlenmesi gereken bu durum, Türkiye'nin ekonomik görünümünü de yansıtmakta. Analistler, kur dalgalanmalarında olası değişimlerin, küresel ekonomik politikalarla ilişkili olduğunu vurguluyor.

Rümeysa Ezgi Sivritepe

16 Mayıs 2026 tarihinde saat 09:00'da Amerikan Doları'nın fiyatı 45,52 TL olarak belirlendi. Son dönemdeki ekonomik dalgalanmalar önemli bir rol oynuyor. Enflasyon oranları ve merkez bankalarının para politikaları da etkilidir. Doların bu seviye ulaşması önemli bir gösterge olarak değerlendiriliyor. Yatırımcılar ve piyasa analistleri, bu durumu dikkatle inceliyor. Döviz piyasasındaki belirsizlikler, Dolar/TL paritesine dair tahminleri güçlendiriyor. Bu durum, piyasada izlenmesi gereken bir gelişim alanı oluşturuyor.

Bu güncel veri, Türkiye'nin ekonomik durumundaki değişiklikleri de yansıtıyor. Uluslararası ticaretteki gelişmeler de dolaylı etkiler barındırıyor. Doların 45,52 TL seviyesinde bulunması, döviz ticaretinin dikkatli yönetilmesini gerektiriyor. Hem bireysel yatırımcılar hem de şirketler için bu durum önem taşımaktadır. Analistler, döviz kurlarındaki dalgalanmanın değişebileceğini belirtiyor. Bu değişim özellikle Avrupa ve Amerika'nın ekonomik politikalarına bağlı olacaktır. Yatırımcıların piyasa trendlerini takip etmeleri, olası riskleri azaltmalarına yardımcı olabilir.

DÖVİZ FİYATLARI Tümü  
Döviz
Alış
Satış
Değişim
Saat
Amerikan Doları
45,44
45,60
% 0.19
23:59
Euro
52,71
53,27
% -0.3
23:58
İngiliz Sterlini
60,37
61,07
% -0.53
23:58
Avustralya Doları
32,48
32,61
% -0.79
23:59
İsviçre Frangı
57,76
57,98
% -0.17
23:59
Rus Rublesi
0,62
0,63
% 0.74
23:50
Çin Yuanı
6,67
6,69
% -0.21
23:59
İsveç Kronu
4,80
4,83
% -0.72
23:59
BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

