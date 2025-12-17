FİNANS

Dolar bugün kaç TL? 17 Aralık Çarşamba 2025 dolar ne kadar?

Doların 17 Aralık 2025 tarihindeki 42,72 TL seviyesi, döviz piyasalarında yaşanan dalgalanmaların yansımasıdır. Yükselen dolar, yurtiçindeki enflasyonu tetikliyor ve dövizle borçlanan şirketlerin maliyetlerini artırarak ekonomik istikrarı tehdit ediyor. Yatırımcılar, Merkez Bankası'nın para politikalarını ve küresel ekonomik koşulları dikkatle izliyor. Bu durum, bireysel tasarruf sahipleri ve işletmeler için mali planlamada temkinli adımlar atma gerekliliğini gündeme getiriyor.

Cansu Akalp

Doların fiyatı, 17 Aralık 2025 tarihinde saat 09:00'da 42,72 TL olarak belirlendi. Bu fiyat, döviz piyasalarında tahmin edilen dalgalanmaların ardından oluştu. Yatırımcılar, bu durumu dikkatle izliyor. Doların yükselmesi, yurtiçindeki enflasyonist baskılarla beraber devam ediyor. Dövizle borçlanan şirketler, artan maliyetlerle karşı karşıya kalıyor. Bu durum, ekonomik istikrarı tehdit ediyor. Yükselen dolar, ithalat maliyetlerini artırıyor. Bu da yerli üreticilerin rekabet gücünü olumsuz etkileyebiliyor.

Doların bu seviyelerde kalması, Merkez Bankası'nın para politikalarıyla ilişkilidir. Ayrıca küresel ekonomik koşullar da etkili bir faktördür. Yatırımcılar, gelecek dönemde olası müdahaleleri ve ekonomik verileri takip ediyor. Dolar kurundaki artış, sadece döviz ticareti yapanları değil, genel ekonomiyi de etkiliyor. Bu durumda, bireysel tasarruf sahipleri ve işletmeler, mali planlamalarını dikkatlice yapmalı. Ekonomik belirsizlikler nedeniyle temkinli adımlar atılmalıdır.

DÖVİZ FİYATLARI Tümü  
Döviz
Alış
Satış
Değişim
Saat
Amerikan Doları
42,71
42,74
% 0.06
09:41
Euro
50,09
50,14
% -0.16
09:41
İngiliz Sterlini
57,18
57,21
% -0.28
09:41
Avustralya Doları
28,26
28,29
% -0.15
09:41
İsviçre Frangı
53,57
53,64
% -0.15
09:41
Rus Rublesi
0,54
0,54
% -0.28
09:40
Çin Yuanı
6,07
6,07
% -0.02
09:41
İsveç Kronu
4,58
4,59
% -0.1
09:41
