Kapat
Ünlü ekonomistten altın uyarısı geldi: 'Bayram öncesi gram altında deprem olacak'

Kurban Bayramı öncesi elinde altını olanlar ve altın almak için arayanlara kritik uyarı uzman isimden geldi. Prof. Dr. Murat Ferman, katıldığı bir televizyon programında kısa vadede altın fiyatları üzerinde oluşacak baskıyı değerlendirdi.

Cansu Çamcı

Altın fiyatlarındaki dalgalanma sürüyor. Prof. Dr. Murat Ferman, bayram öncesi dönemde artan nakit ihtiyacının altın fiyatları üzerinde kısa vadeli baskı oluşturabileceğini belirtti.

"GRAMDA 200-300 TL CİVARINDA GERİ ÇEKİLME GÖRÜLEBİLİR"

Gram altında 200-300 TL civarında geri çekilme görülebileceğini ifade eden Ferman, buna karşın altının orta ve uzun vadede yükseliş eğilimini sürdüreceğini söyledi.

Faiz kararları, doların seyri ve petrol fiyatlarının altın üzerinde belirleyici olduğunu vurgulayan Ferman, küresel ekonomide büyüme yavaşlarken enflasyonun arttığı “stagflasyon” riskine dikkat çekti. Altının kısa vadeli spekülatif değil, uzun vadeli bir değer koruma aracı olarak görülmesi gerektiğini ifade etti.

Prof. Dr. Murat Ferman, bayram tatili öncesinde piyasalardaki hareketlilik, altın fiyatları, faiz politikaları ve küresel ekonomik görünüme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Ferman, bayram dönemlerinin nakit ihtiyacını artırdığına dikkat çekerken, altın fiyatlarında kısa vadeli baskıların görülebileceğini ancak orta ve uzun vadeli eğilimin yukarı yönlü olduğunu ifade etti.

Prof. Dr. Murat Ferman, uzatılmış bayram tatillerinin ekonomik davranışları doğrudan etkilediğini belirtti. Bu dönemlerde vatandaşların nakde yöneldiğini ve TL ihtiyacının arttığını ifade etti. Ferman, ayrıca Kurban Bayramı döneminin de nakit talebini artıran bir unsur olduğunu vurguladı.

Altın fiyatlarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Ferman, bayram etkisiyle gram altın üzerinde 200-300 lira civarında aşağı yönlü baskı görülebileceğini ifade etti. Son dönemde altının 7.000 TL seviyelerinde tutunmakta zorlandığını belirten Ferman, fiyat hareketlerinin arka planında farklı ekonomik dinamiklerin bulunduğunu söyledi.

"ORTA VE UZUN VADEDE YÜKSELİŞ EĞİLİMİ DEVAM EDİYOR"

Altının geçmiş dönemlerde yatırımcısına önemli kazançlar sağladığını hatırlatan Ferman, kısa vadeli dalgalanmalara rağmen orta ve uzun vadede yükseliş eğiliminin devam edeceğini ifade etti.

Ferman, faiz politikalarının altın fiyatları üzerinde belirleyici olduğunu vurguladı. Faiz artışlarının altını baskıladığını, faiz indirimi beklentilerinin ise altına destek sağladığını ifade etti.

ABD’de enflasyon ve küresel gelişmeler nedeniyle faiz indirimlerinin ertelenebileceğine dair sinyaller bulunduğunu belirten Ferman, FED tutanaklarında da bu yönde ipuçları görüldüğünü söyledi. Doların güçlenmesinin de altın üzerinde baskı oluşturduğunu ifade etti.

Altın ve petrol fiyatları arasında da güçlü bir ilişki bulunduğunu belirten Ferman, petrol fiyatlarının yükselmesinin altını baskıladığını, düşmesinin ise altına alan açtığını ifade etti. Küresel gelişmelerin finansal piyasaları doğrudan etkilediğini vurgulayan Ferman, belirsizlik dönemlerinde tüm varlık sınıflarının birbirine bağlı hareket ettiğini söyledi.

Dünya ekonomisinde büyüme beklentilerinin aşağı yönlü revize edildiğini ifade eden Ferman, enflasyonun ise aynı anda yükselme eğiliminde olduğuna dikkat çekti.

Bu durumun “stagflasyon” riskini artırdığını belirten Ferman, hem Türkiye hem de küresel ekonomi için zorlayıcı bir tablo oluştuğunu söyledi.

Altının uzun vadeli bir tasarruf aracı olduğunu vurgulayan Ferman, kısa vadeli spekülatif beklentilerden kaçınılması gerektiğini ifade etti. Altının tüketim değil, değer koruma amacı taşıdığını belirten Ferman, yatırım kararlarının kişisel ihtiyaç ve risk profiline göre verilmesi gerektiğini söyledi.

UZUN VADEDE KAZANDIRACAK

“Altında yön orta ve uzun vadede yukarıdır” değerlendirmesinde bulunan Ferman, altının birikim aracı olarak görülmesi gerektiğini ifade etti.

ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
6.613,85
6.614,71
% -0.69
15:50
Ons Altın / TL
205.789,90
205.838,95
% -0.65
16:05
Ons Altın / USD
4.511,67
4.512,31
% -0.71
16:05
Çeyrek Altın
10.582,15
10.815,05
% -0.69
15:50
Yarım Altın
21.098,17
21.630,11
% -0.69
15:50
Ziynet Altın
42.328,61
43.127,92
% -0.69
15:50
Cumhuriyet Altını
43.839,00
44.501,00
% 0.41
14:38
Anahtar Kelimeler:
Kurban Bayramı Altın
BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

