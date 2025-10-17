FİNANS

Dolar bugün kaç TL? 17 Ekim Cuma 2025 dolar ne kadar?

Döviz piyasalarında doların 41,94 TL seviyesinde işlem görmesi, Türk lirasının değerindeki önemli dalgalanmaları yansıtıyor. Bu durum, küresel ekonomik belirsizlikler ve artan enflasyon oranlarıyla birlikte yatırımcıların dolara yönelmesine neden oldu. Yatırımcılar, maliyet ve risk değerlendirmelerini yapıyor.

Dolar bugün kaç TL? 17 Ekim Cuma 2025 dolar ne kadar?
Ezgi Sivritepe

Döviz piyasalarında doların fiyatı, 41,94 TL olarak işlem görüyor. Aynı zamanda piyasalardaki dalgalanmaların ve ekonomik koşulların bir yansımasıdır. Bu, yatırımcılar için izlenmesi gereken bir durum oluşturuyor.

Doların 41,94 TL’deki seyri, Türkiye'nin dış ticaret dengesi ile ilişkilidir. Faiz oranları ve uluslararası piyasalardaki gelişmeler de etkili olmaktadır. Kurun bu seviyelerde kalması, maliyetler üzerinde baskı yaratabilir. Bu, enflasyonun yükselmesine neden olabilir. Merkez Bankası'nın alacağı tedbirler de önemlidir. Alınacak politikalar, doların seyrini etkiler. Ekonomi gözlemcileri, dolardaki fiyat hareketlerini takip etmektedir. Yatırımcılar, ekonomik göstergeleri de izleyerek risk ve fırsatları değerlendiriyor.

DÖVİZ FİYATLARI Tümü  
Döviz
Alış
Satış
Değişim
Saat
Amerikan Doları
41,95
41,95
% 0.26
09:57
Euro
49,16
49,17
% 0.26
09:57
İngiliz Sterlini
56,49
56,50
% 0.24
09:57
Avustralya Doları
27,13
27,14
% 0.01
09:57
İsviçre Frangı
53,17
53,20
% 0.78
09:57
Rus Rublesi
0,52
0,52
% -0.52
09:50
Çin Yuanı
5,88
5,89
% 0.21
09:57
İsveç Kronu
4,45
4,45
% 0.31
09:57
