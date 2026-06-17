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Dolar bugün kaç TL? 17 Haziran Çarşamba 2026 dolar ne kadar?

17 Haziran 2026 tarihinde dolar, 46,32 TL seviyesine ulaştı. Yatırımcılar, döviz piyasalarındaki dalgalanmaları yakından takip ediyor. Ekonomik etkenler, enflasyon ve faiz oranları, doların seyrini büyük ölçüde etkiliyor. Merkez bankalarının politikaları da yatırım kararlarında belirleyici rol oynuyor.

Dolar bugün kaç TL? 17 Haziran Çarşamba 2026 dolar ne kadar?

17 Haziran 2026 tarihi itibarıyla saat 09:00'da doların fiyatı 46,32 TL olarak belirlendi. Bu değer, piyasaların dalgalanmalarının bir yansımasıdır. Ekonomik etkenler dolara etki ediyor. Türkiye'nin makroekonomik durumu önemli. Dünya genelindeki siyasi ve ekonomik gelişmeler de döviz kurlarını etkiliyor. Yatırımcılar, dövizdeki değişimleri takip ediyor. En uygun zamanlarda alım-satım yapmaya çalışıyorlar.

Doların bu seviyelerde kalması, piyasada belirsizlik yaratıyor. Yerli ve yabancı yatırımcılar çeşitli faktörleri göz önünde bulunduruyor. Enflasyon, faiz oranları önemli rol oynuyor. Merkez bankalarının politikaları da yatırım kararlarını etkiliyor. Doların uzun vadeli seyri Türkiye'nin ekonomik istikrarına bağlı. Aynı zamanda büyüme potansiyelini de etkiliyor. Bu nedenle, döviz piyasalarındaki değişiklikler dikkatle izlenmeli. Yatırımcılar için kritik bir öneme sahip.

Dolar bugün kaç TL? 17 Haziran Çarşamba 2026 dolar ne kadar? 1

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İngiliz Sterlini
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İsviçre Frangı
58,53
58,56
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10:23
Rus Rublesi
0,63
0,63
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Çin Yuanı
6,86
6,86
% 0.07
10:23
İsveç Kronu
4,95
4,95
% 0.19
10:23
Anahtar Kelimeler:
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