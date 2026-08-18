SPK'nın fon rehberi çalışmaları tamamlandı! Haftaya duyurulacak

Bloomberght'den Bekir Gürdamar'ın haberine göre, sektörde uzun zamandır beklenen serbest fonlar ve para piyasası fonları başta olmak üzere yatırım fonlarının işleyişine yönelik kapsamlı düzenleme olan Fon Rehberi çalışmaları tamamlandı.

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından hazırlanarak Şubat ayında sektör paydaşlarının görüşüne açılan taslak üzerinde yapılan değerlendirmelerin ardından düzenlemenin son halinin önümüzdeki hafta açıklanması bekleniyor.

YENİ DÖNEMİN ÇERÇEVESİ DE NETLEŞECEK

Düzenleme ile fon piyasasında risklerin azaltılması, yatırımcıların daha güçlü korunması ve portföy yönetim şirketlerinin mali yapılarının güçlendirilmesi hedefleniyor. Taslakta serbest fon yöneten portföy yönetim şirketlerine ilave sermaye yükümlülüğü, fon sayısına ilişkin sınırlamalar, ilişkili taraf işlemlerine yönelik kısıtlamalar ve tek ihracatçıya yoğunlaşma limitleri gibi başlıklar yer alıyordu.

SPK'nın düzenlemeyi önümüzdeki hafta açıklamasıyla birlikte, fon piyasasında uzun süredir beklenen yeni dönemin çerçevesi de netleşmiş olacak.