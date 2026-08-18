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SPK'nın fon rehberi çalışmaları tamamlandı! Haftaya duyurulacak

SPK, yatırım fonlarına ilişkin kapsamlı düzenlemede son aşamaya geldi. Şubat ayında taslak olarak sektörün görüşüne açılan düzenlemenin tamamlandığı ve önümüzdeki hafta kamuoyuna açıklanacağı öğrenildi.

SPK'nın fon rehberi çalışmaları tamamlandı! Haftaya duyurulacak
Mynet

Bloomberght'den Bekir Gürdamar'ın haberine göre, sektörde uzun zamandır beklenen serbest fonlar ve para piyasası fonları başta olmak üzere yatırım fonlarının işleyişine yönelik kapsamlı düzenleme olan Fon Rehberi çalışmaları tamamlandı.

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından hazırlanarak Şubat ayında sektör paydaşlarının görüşüne açılan taslak üzerinde yapılan değerlendirmelerin ardından düzenlemenin son halinin önümüzdeki hafta açıklanması bekleniyor.

YENİ DÖNEMİN ÇERÇEVESİ DE NETLEŞECEK

Düzenleme ile fon piyasasında risklerin azaltılması, yatırımcıların daha güçlü korunması ve portföy yönetim şirketlerinin mali yapılarının güçlendirilmesi hedefleniyor. Taslakta serbest fon yöneten portföy yönetim şirketlerine ilave sermaye yükümlülüğü, fon sayısına ilişkin sınırlamalar, ilişkili taraf işlemlerine yönelik kısıtlamalar ve tek ihracatçıya yoğunlaşma limitleri gibi başlıklar yer alıyordu.

SPK nın fon rehberi çalışmaları tamamlandı! Haftaya duyurulacak 1

SPK'nın düzenlemeyi önümüzdeki hafta açıklamasıyla birlikte, fon piyasasında uzun süredir beklenen yeni dönemin çerçevesi de netleşmiş olacak.

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SPK
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SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

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