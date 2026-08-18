FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Bitcoin’de tehlikeli hareketlilik: 575 gün sonra zirvede

Bitcoin‘de fonlama oranı 575 günün zirvesine çıkarken açık işlemler 22,79 milyar dolara ulaştı. Yaşanan gelişmeyle piyasada olası sert düşüş riski arttı.

Bitcoin’de tehlikeli hareketlilik: 575 gün sonra zirvede
Sariye Nur Dönmez

Bitcoin piyasasında yükseliş beklentisi güçlenirken kaldıraçlı işlemlerdeki artış dikkat çekti. Bitcoin’in yükseleceği beklentisiyle pozisyon alan yatırımcıların ödediği fonlama oranı yaklaşık 19 ayın zirvesine çıkarken, açık işlemlerin büyüklüğü de 22,79 milyar dolarla iki ayın en yüksek seviyesine ulaştı. Piyasadaki iyimserlik artarken olası bir geri çekilmede toplu satış riski de büyüyor.

FONLAMA ORANI 575 GÜNÜN ZİRVESİNDE

Bitcoin fiyatı son 7 haftadır belirgin bir yön çizemezken yatırımcıların yükseliş beklentisiyle açtığı kaldıraçlı işlemlerde artış yaşandı.

Bitcoin‘in değer kazanacağı yönünde pozisyon alan yatırımcıların ödediği maliyeti gösteren fonlama oranı 14 Ağustos‘ta 0,0228 seviyesine yükseldi.

Gösterge en son 20 Ocak 2025’te 0,02775 seviyesini görmüştü. Böylece fonlama maliyeti 18 ay 29 günün, başka bir ifadeyle 575 günün en yüksek seviyesini gördü.

Bitcoin’de tehlikeli hareketlilik: 575 gün sonra zirvede 1

YATIRIMCILAR YÜKSELİŞE POZİSYON ALDI

Fonlama oranı, yatırımcıların doğrudan Bitcoin satın almadan fiyatın yükselişine veya düşüşüne yönelik pozisyon aldığı piyasalarda dengeyi sağlayan düzenli ödemeyi ifade ediyor.

Oranın pozitif seyretmesi, yükseliş yönünde pozisyon alan yatırımcıların ağırlıkta olduğu ve bu yatırımcıların düşüş yönünde işlem yapanlara ödeme yaptığını gösteriyor. Fonlama oranındaki yükselişi ise yatırımcıların aynı yönündeki pozisyonlarda yoğunlaştığına ve uzun pozisyon taşımanın maliyetinin arttığına işaret ediyor.

Bitcoin fonlama oranının 26 Mayıs 2026’dan bu yana büyük ölçüde pozitif bölgede kalması yatırımcıların önemli bölümünün fiyat artışı beklediğini ortaya koyuyor.

Bitcoin’de tehlikeli hareketlilik: 575 gün sonra zirvede 2

AÇIK İŞLEMLER 22,79 MİLYAR DOLARA ÇIKTI

Piyasadaki hareketlilik yalnızca fonlama oranıyla sınırlı kalmadı. Açık türev pozisyonların son yedi günlük ortalaması 22,79 milyar dolara ulaşarak iki ayın en yüksek seviyesini gördü.

Dünya Gazetesi'nin haberine göre, açık işlemlerdeki yükseliş ve fonlama oranlarının pozitif seyretmesi Bitcoin’e yönelik yükseliş beklentisinin güçlendiğine işaret ediyor.

Ancak yatırımcıların büyük bölümünün aynı yönde pozisyon alması önemli bir riski de beraberinde getiriyor. Bitcoin fiyatında yaşanabilecek sert bir düşüş, kaldıraçlı pozisyonların tasfiye edilmesine ve toplu, zorunlu satışların hızlanmasına neden olabilir.

Piyasadaki mevcut tablo geçmişte yaşanan hareketleri de yeniden gündeme taşıdı. Fonlama oranı ile açık işlem miktarının daha önce birlikte benzer seviyelere yükseldiği dönemin ardından Bitcoin sert bir değer kaybı yaşamıştı.

Yeni müşterilere özel %1,99 faizli 50.000 TL fırsatı

Yeni müşterilere özel %1,99 faizli 50.000 TL fırsatı
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
SPK'nın fon rehberi çalışmaları tamamlandı! Haftaya duyurulacakSPK'nın fon rehberi çalışmaları tamamlandı! Haftaya duyurulacak
New York borsası düşüşle açıldı (18 Ağustos 2026)New York borsası düşüşle açıldı (18 Ağustos 2026)

Anahtar Kelimeler:
bitcoin yatırım kripto
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Yeni kanunu hedef aldı! Rabia Coşkun gözaltına alındı

Yeni kanunu hedef aldı! Rabia Coşkun gözaltına alındı

Yeni seçim anketi yayınlandı! Fark iyice açıldı

Yeni seçim anketi yayınlandı! Fark iyice açıldı

Galatasaray transferde mutlu sona ulaştı! Batrakov İstanbul'a geliyor

Galatasaray transferde mutlu sona ulaştı! Batrakov İstanbul'a geliyor

Sette sevişme sahnesi krizi! Ünlü oyuncunun eşi olay çıkardı

Sette sevişme sahnesi krizi! Ünlü oyuncunun eşi olay çıkardı

Kur ve kredi iddiası olay olmuştu! Bakanlıktan yalanlama geldi

Kur ve kredi iddiası olay olmuştu! Bakanlıktan yalanlama geldi

İkinci yerli otomobil markası geliyor: Harekete geçildi

İkinci yerli otomobil markası geliyor: Harekete geçildi

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.