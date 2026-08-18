Bitcoin’de tehlikeli hareketlilik: 575 gün sonra zirvede

Bitcoin piyasasında yükseliş beklentisi güçlenirken kaldıraçlı işlemlerdeki artış dikkat çekti. Bitcoin’in yükseleceği beklentisiyle pozisyon alan yatırımcıların ödediği fonlama oranı yaklaşık 19 ayın zirvesine çıkarken, açık işlemlerin büyüklüğü de 22,79 milyar dolarla iki ayın en yüksek seviyesine ulaştı. Piyasadaki iyimserlik artarken olası bir geri çekilmede toplu satış riski de büyüyor.

FONLAMA ORANI 575 GÜNÜN ZİRVESİNDE

Bitcoin fiyatı son 7 haftadır belirgin bir yön çizemezken yatırımcıların yükseliş beklentisiyle açtığı kaldıraçlı işlemlerde artış yaşandı.

Bitcoin‘in değer kazanacağı yönünde pozisyon alan yatırımcıların ödediği maliyeti gösteren fonlama oranı 14 Ağustos‘ta 0,0228 seviyesine yükseldi.

Gösterge en son 20 Ocak 2025’te 0,02775 seviyesini görmüştü. Böylece fonlama maliyeti 18 ay 29 günün, başka bir ifadeyle 575 günün en yüksek seviyesini gördü.

YATIRIMCILAR YÜKSELİŞE POZİSYON ALDI

Fonlama oranı, yatırımcıların doğrudan Bitcoin satın almadan fiyatın yükselişine veya düşüşüne yönelik pozisyon aldığı piyasalarda dengeyi sağlayan düzenli ödemeyi ifade ediyor.

Oranın pozitif seyretmesi, yükseliş yönünde pozisyon alan yatırımcıların ağırlıkta olduğu ve bu yatırımcıların düşüş yönünde işlem yapanlara ödeme yaptığını gösteriyor. Fonlama oranındaki yükselişi ise yatırımcıların aynı yönündeki pozisyonlarda yoğunlaştığına ve uzun pozisyon taşımanın maliyetinin arttığına işaret ediyor.

Bitcoin fonlama oranının 26 Mayıs 2026’dan bu yana büyük ölçüde pozitif bölgede kalması yatırımcıların önemli bölümünün fiyat artışı beklediğini ortaya koyuyor.

AÇIK İŞLEMLER 22,79 MİLYAR DOLARA ÇIKTI

Piyasadaki hareketlilik yalnızca fonlama oranıyla sınırlı kalmadı. Açık türev pozisyonların son yedi günlük ortalaması 22,79 milyar dolara ulaşarak iki ayın en yüksek seviyesini gördü.

Dünya Gazetesi'nin haberine göre, açık işlemlerdeki yükseliş ve fonlama oranlarının pozitif seyretmesi Bitcoin’e yönelik yükseliş beklentisinin güçlendiğine işaret ediyor.

Ancak yatırımcıların büyük bölümünün aynı yönde pozisyon alması önemli bir riski de beraberinde getiriyor. Bitcoin fiyatında yaşanabilecek sert bir düşüş, kaldıraçlı pozisyonların tasfiye edilmesine ve toplu, zorunlu satışların hızlanmasına neden olabilir.

Piyasadaki mevcut tablo geçmişte yaşanan hareketleri de yeniden gündeme taşıdı. Fonlama oranı ile açık işlem miktarının daha önce birlikte benzer seviyelere yükseldiği dönemin ardından Bitcoin sert bir değer kaybı yaşamıştı.