Dolar bugün kaç TL? 17 Kasım Pazartesi 2025 dolar ne kadar?

17 Kasım 2025 tarihinde, saat 09:00 itibarıyla dolar fiyatı 42,25 TL olarak belirlendi. Bu durum, yerli yatırımcılar için önemli bir gösterge oluşturuyor. Doların bu seviyeye ulaşması, uluslararası piyasalardaki dalgalanmalar ve enflasyon oranları ile bağlantılıdır. Ülke içindeki ekonomik gelişmeler, doların seyrini etkilemektedir. Piyasa analistleri, doların yükselişini açıklamak için yurt içindeki belirsizliklere ve küresel eğilimlere dikkat çekiyor.

Yüksek dolaşımda olan bu döviz, ithalatçı firmalar için maliyetleri artırmaktadır. Kurun bu seviyelerde kalması, Türkiye’nin cari açığına ve enflasyonla mücadele stratejilerine baskı yapabilir. Ekonomistler, döviz kurlarını izlemekle birlikte yerel dinamiklerin de göz önünde bulundurulması gerektiğini vurgulamaktadır. Doların gelecekteki seyri, piyasa koşullarına ve ekonomik politikalara bağlı olarak şekillenecektir.

