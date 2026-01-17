Dolar bugün kaç TL? 17 Ocak Cumartesi 2026 dolar ne kadar?

17 Ocak 2026 tarihinde saat 09:00 itibarıyla doların değeri 43,28 TL olarak belirlenmiştir. Bu değer uluslararası döviz piyasalarındaki dalgalanmalar ile Türkiye'nin ekonomik verileriyle doğrudan ilişkilidir. Doların Türk Lirası karşısındaki bu fiyat, döviz alım satımı yapan yatırımcılar için önemli bir göstergedir. Ayrıca dış ticaretle uğraşan işletmeler için de kritik bir öneme sahiptir. Ülkedeki mali istikrar, enflasyon oranları, faiz politikaları gibi unsurlar, doların seyrini etkileyen başlıca faktörlerdir.

Yatırımcılar güncel döviz kurlarını yakından izlemektedir. Bu şekilde döviz cinsinden tasarruf yapmayı veya ticaret stratejilerini belirlemeyi hedefliyorlar. Doların 43,28 TL olduğu bu noktada, piyasa aktörlerinin tepkileri büyük önem taşımaktadır. Aynı zamanda ilerleyen saatler ve günlerde döviz fiyatlarının yön değiştirmesine neden olabilir. Ekonomik verilerin yanı sıra uluslararası gelişmeler ve jeopolitik riskler de döviz kuru üzerinde etkili olmaktadır. Bu nedenle, doların belirlenen seviyesi piyasa dinamikleri açısından yakından takip edilmesi gereken bir düzeydir.