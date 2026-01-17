FİNANS

Dolar bugün kaç TL? 17 Ocak Cumartesi 2026 dolar ne kadar?

Döviz piyasası, 17 Ocak 2026 tarihinde doların 43,28 TL olarak belirlenmesiyle dikkat çekiyor. Doların bu değeri, Türkiye'nin ekonomik verileri ve uluslararası piyasalardaki dalgalanmalarla doğrudan ilişkilidir. Yatırımcılar, güncel döviz kurlarını izleyerek ticaret stratejilerini belirlemekte ve döviz alım satımı yapmaktadır. Doların seyrini etkileyen mali istikrar, enflasyon ve faiz politikaları büyük önem taşımaktadır.

Ezgi Sivritepe

17 Ocak 2026 tarihinde saat 09:00 itibarıyla doların değeri 43,28 TL olarak belirlenmiştir. Bu değer uluslararası döviz piyasalarındaki dalgalanmalar ile Türkiye'nin ekonomik verileriyle doğrudan ilişkilidir. Doların Türk Lirası karşısındaki bu fiyat, döviz alım satımı yapan yatırımcılar için önemli bir göstergedir. Ayrıca dış ticaretle uğraşan işletmeler için de kritik bir öneme sahiptir. Ülkedeki mali istikrar, enflasyon oranları, faiz politikaları gibi unsurlar, doların seyrini etkileyen başlıca faktörlerdir.

Yatırımcılar güncel döviz kurlarını yakından izlemektedir. Bu şekilde döviz cinsinden tasarruf yapmayı veya ticaret stratejilerini belirlemeyi hedefliyorlar. Doların 43,28 TL olduğu bu noktada, piyasa aktörlerinin tepkileri büyük önem taşımaktadır. Aynı zamanda ilerleyen saatler ve günlerde döviz fiyatlarının yön değiştirmesine neden olabilir. Ekonomik verilerin yanı sıra uluslararası gelişmeler ve jeopolitik riskler de döviz kuru üzerinde etkili olmaktadır. Bu nedenle, doların belirlenen seviyesi piyasa dinamikleri açısından yakından takip edilmesi gereken bir düzeydir.

DÖVİZ FİYATLARI Tümü  
Döviz
Alış
Satış
Değişim
Saat
Amerikan Doları
43,27
43,28
% 0.22
23:59
Euro
50,19
50,20
% -0.1
23:59
İngiliz Sterlini
57,89
57,91
% -0.02
23:59
Avustralya Doları
28,92
28,94
% 0.03
23:59
İsviçre Frangı
53,87
53,90
% 0.28
23:59
Rus Rublesi
0,55
0,56
% 0.26
23:50
Çin Yuanı
6,21
6,21
% 0.17
23:59
İsveç Kronu
4,69
4,69
% 0.23
23:59
