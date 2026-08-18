Dolar bugün kaç TL? 18 Ağustos Salı 2026 dolar ne kadar?

Ağustos 2026 tarihinde, saat 09:00 itibarıyla doların değeri 47,92 TL olarak belirlendi. Bu fiyat, yatırımcıların dikkatini çekti. Piyasada işlem yapanlar da bu fiyatı takip ediyor. Doların değeri, döviz piyasasındaki dalgalanmaları gösteriyor.

Son dönemlerdeki küresel ekonomik gelişmeler, döviz kurlarını etkiliyor. Yerel politikaların da etkisi gözlemleniyor. Doların Türk Lirası karşısındaki hareketleri, yatırımcıların risk iştahını etkiliyor. Dolar talebinin artması, fiyat hareketlerini tetikliyor.

Döviz kurlarındaki değişim, yukarıda bahsedilen faktörlerden etkileniyor. Bu durumca yalnızca yatırımcılar değil, ithalat ve ihracat yapan şirketler de etkileniyor. Doların bu seviyede kalması, dövizle işlem yapan işletmeler için zorluk yaratabilir. İhracatçılar, rekabetçi pozisyonlarını korumakta zorlanabilir.

Ekonomik belirsizlikler ve enflasyonist baskılar, piyasada dalgalanmalara yol açabilir. Yatırımcıların ve ekonomistlerin bu durumu dikkatle izlemeleri bekleniyor. Önümüzdeki dönemde doların seyri, piyasalarda önemli bir etki yaratmaya devam edecektir.