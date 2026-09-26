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Bir havayolu şirketi daha bilet satışlarını durdurdu

Havacılık sektöründe yaşanan yedek parça sıkıntısı bir havayolu şirketini daha vurdu. Filosundaki son faal turboprop uçağın da yere indirilmesiyle uçuşlar askıya alınırken şirket bilet satışlarını durdurdu. İşte detaylar...

Bir havayolu şirketi daha bilet satışlarını durdurdu
Cansu Çamcı

Rusya’da yaptırımların ardından uçak yedek parçalarına erişimde yaşanan sorunlar bölgesel havayolu şirketlerini zorlamaya devam ediyor. Sibirya merkezli Yakutia, filosundaki son faal turboprop uçağın yere indirilmesinin ardından yerel uçuşlarını askıya alırken bilet satışlarını da durdurdu.

Rus havacılık sektöründe uçak bakım ve yedek parça sorunu yeniden gündemde. 2002 yılında kurulan ve ülkenin Uzak Doğu bölgesindeki Sakha Cumhuriyeti'ne hizmet veren Yakutia, filosunda uçabilir durumdaki son De Havilland Canada DHC-8 turboprop uçağın operasyon dışı kalmasıyla uçuşlarını gerçekleştiremez hale geldi.

SON TURBOPROP UÇAK DA YERE İNDİRİLDİ

Dash 8 ve Bombardier Q300 adlarıyla da bilinen uçağın sağ iniş takımındaki bir parçanın arızalandığı ve şirketin parçanın değiştirilmesini beklediği belirtildi.

Yakutia'nın yaşadığı sorun, Rusya'daki havacılık sektörünün özellikle bölgesel uçuşlarda karşılaştığı yedek parça sıkıntısını yeniden gündeme taşıdı.

Şirket, Ukrayna savaşından önce Rusya içi ve bazı uluslararası noktalar dahil olmak üzere yoğun dönemlerde 55 hatta kadar sefer gerçekleştiriyordu.

Bir havayolu şirketi daha bilet satışlarını durdurdu 1

HAVALİMANINDA DA OPERASYONLAR DURDU

Bilgilere göre bölgedeki Ust-Nera Havalimanı da pistlerde yaşanan sorunlar nedeniyle operasyonlarını askıya aldı. Pistlerin durumunun güvenli kalkış ve inişe uygun olmadığı belirtildi.

Uçak ve havalimanı kaynaklı sorunlar, geniş bir coğrafyaya sahip Sakha Cumhuriyeti'nde hava ulaşımının daha da sınırlanmasına yol açtı.

YAPTIRIMLAR YEDEK PARÇA SORUNUNU BÜYÜTTÜ

Rus havacılık sektörü, Şubat 2022'de başlayan Ukrayna savaşının ardından Batılı ülkelerin uyguladığı yaptırımlar ve hava sahası kısıtlamalarından önemli ölçüde etkilendi.

Özellikle Batı üretimi uçakların bakımında kullanılan parçaların temin edilmesinde yaşanan sıkıntılar, yaşlanan filoların operasyonlarını sürdürmesini zorlaştırıyor.

Yakutia da 2025'in başında yabancı parçalara erişimdeki sorunlar ve yolcu sayısındaki düşüş nedeniyle finansal açıdan risk altında olduğu belirtilen Rus havayolu şirketleri arasında gösterilmişti.

TEMMUZDA BİR ŞİRKETİN LİSANSI İPTAL EDİLMİŞTİ

Rusya'da benzer bir gelişme temmuz ayında da yaşandı. Bölgesel havayolu şirketi Izhavia'nın hava işletme sertifikası, gerçekleştirilen güvenlik denetiminin ardından iptal edildi.

Denetimlerde çok sayıda arızalı veya gerekli sertifikalara sahip olmayan uçak parçasının tespit edildiği belirtilmişti. Yakutia'daki son gelişme de Rusya'nın bölgesel havacılık sektöründe yedek parça ve bakım sorunlarının sürdüğünü gösteriyor.

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Anahtar Kelimeler:
Rusya uçak Sibirya
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