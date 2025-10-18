Dolar bugün kaç TL? 18 Ekim Cumartesi 2025 dolar ne kadar?

18 Ekim 2025 tarihinde, saat 09:00 itibarıyla dolara olan talep ve piyasa dinamikleri, Amerikan Doları’nın fiyatını 41,90 TL seviyesine taşıdı. Bu rakam, son dönemdeki ekonomik gelişmelerin yanı sıra uluslararası piyasalardaki dalgalanmalar ile belirlendi. Türkiye'deki enflasyon oranları, döviz arzı ve talebi, merkez bankası politikaları dolardaki yüksekliği etkiliyor. Yatırımcılar ve işletmeler, doların değişen fiyatlarından etkileniyor. Bu nedenle stratejilerini gözden geçiriyorlar.

Doların 41,90 TL seviyesinde seyretmesi, Türkiye’nin dış ticaret dengesini etkiliyor. İthalat maliyetleri artıyor. Bu durum yerel ürünlerin uluslararası rekabet gücünü azaltıyor. Ancak, ihracatçı firmalar için bazı fırsatlar doğabiliyor. Yüksek dolar kuru, yurtiçindeki üretici fiyatlarını etkiliyor. Bu durum vatandaşların alım gücünü düşürebilir. Ekonominin genel sağlığı için önemli bir durumdur. Dolayısıyla, döviz piyasalarındaki gelişmeleri dikkatle takip etmek önemlidir.