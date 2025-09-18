Dolar bugün kaç TL? 18 Eylül Perşembe 2025 dolar ne kadar?

18 Eylül 2025 tarihinde, saat 09:00 itibarıyla Amerikan doları 41,32 TL seviyesinden işlem görmektedir. Küresel ekonomik dalgalanmalar ve Türkiye'nin enflasyon oranları, döviz kurlarını etkileyen başlıca faktörlerdir. Bu bağlamda, yatırımcıların dikkatini çeken doların bu seviyeleri, iç piyasada alım gücünü etkilemektedir. Bu durum, ticaret ilişkilerini ve genel ekonomik dengeyi de etkilemektedir. Önümüzdeki günlerde döviz kurlarında beklenen hareketlilik, yerli yatırımcılar için önemli olacaktır. Ayrıca, uluslararası piyasalarda dolara yönelik talep üzerinde de belirleyici bir rol oynayacaktır.