Dolar bugün kaç TL? 18 Kasım Salı 2025 dolar ne kadar?

Döviz piyasasında 18 Kasım 2025 tarihi önemli bir dönüm noktası oldu. Dolar, Türk lirası karşısında 42,34 TL seviyesine yükseldi. Bu artış, uluslararası piyasalardaki belirsizlikler ve döviz talebindeki dalgalanmaların etkisiyle meydana geldi. Uzmanlar, döviz kurlarındaki dalgalanmanın süreceği, enflasyonun artabileceği ve ithalat odaklı sektörlerde maliyet baskılarının yükselebileceğini belirtiyor. Ekonomik istikrar için önlemler alınması gerekiyor.

Ezgi Sivritepe

18 Kasım 2025 tarihinde saat 09:00 itibariyle dolar fiyatı 42,34 TL olarak belirlendi. Bu fiyat, döviz piyasasında önemli bir gelişme olarak kaydedildi. Uluslararası piyasalardaki belirsizlikler artmaya devam ediyor. Bu durum, doların Türk lirası karşısında değer kazanmasına neden oldu. Ayrıca, döviz talebindeki dalgalanmalar da etkili bir rol oynadı. Ekonomik göstergeler ise gözlemleniyor. İç ve dış politika faktörleri de bu artışı destekleyen unsurlar arasında bulunuyor.

Dolar kurundaki bu artış, ithalat odaklı sektörlerde maliyet baskılarını artırıyor. Bu, enflasyon üzerindeki olumsuz etkileri hızlandırabilir. Uzmanlar, döviz kurlarında dalgalanmaların süreceğini öngörüyor. Yatırımcıların dikkatli ve bilinçli adımlar atması önem taşıyor. Ekonomik istikrarın sağlanması için çeşitli önlemler alınması gerekiyor. Liranın değer kaybının önlenmesi, gelecek dönemde piyasaların yönünü belirleyebilir. Piyasalardaki bu dinamikler, yatırımcılar için takibi zorunlu bir durum oluşturuyor.
DÖVİZ FİYATLARI Tümü  
Döviz
Alış
Satış
Değişim
Saat
Amerikan Doları
42,33
42,36
% 0.08
09:39
Euro
49,13
49,17
% 0.17
09:39
İngiliz Sterlini
55,74
55,78
% 0.12
09:39
Avustralya Doları
27,42
27,45
% -0.11
09:39
İsviçre Frangı
53,30
53,35
% 0.39
09:39
Rus Rublesi
0,52
0,52
% 0.42
09:30
Çin Yuanı
5,95
5,96
% 0.02
09:39
İsveç Kronu
4,47
4,47
% 0.12
09:39
