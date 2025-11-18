Dolar bugün kaç TL? 18 Kasım Salı 2025 dolar ne kadar?

18 Kasım 2025 tarihinde saat 09:00 itibariyle dolar fiyatı 42,34 TL olarak belirlendi. Bu fiyat, döviz piyasasında önemli bir gelişme olarak kaydedildi. Uluslararası piyasalardaki belirsizlikler artmaya devam ediyor. Bu durum, doların Türk lirası karşısında değer kazanmasına neden oldu. Ayrıca, döviz talebindeki dalgalanmalar da etkili bir rol oynadı. Ekonomik göstergeler ise gözlemleniyor. İç ve dış politika faktörleri de bu artışı destekleyen unsurlar arasında bulunuyor.

Dolar kurundaki bu artış, ithalat odaklı sektörlerde maliyet baskılarını artırıyor. Bu, enflasyon üzerindeki olumsuz etkileri hızlandırabilir. Uzmanlar, döviz kurlarında dalgalanmaların süreceğini öngörüyor. Yatırımcıların dikkatli ve bilinçli adımlar atması önem taşıyor. Ekonomik istikrarın sağlanması için çeşitli önlemler alınması gerekiyor. Liranın değer kaybının önlenmesi, gelecek dönemde piyasaların yönünü belirleyebilir. Piyasalardaki bu dinamikler, yatırımcılar için takibi zorunlu bir durum oluşturuyor.

CANLI DÖVİZ EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ