Dolar bugün kaç TL? 18 Mart Çarşamba 2026 dolar ne kadar?

18 Mart 2026 tarihinde saat 09.00 itibarıyla dolar fiyatı 44,22 TL olarak kaydedildi. Bu değer, döviz piyasasındaki dalgalanmalarla şekilleniyor. Ekonomik faktörler de bu fiyatı etkiliyor. Son dönemdeki enflasyon oranları, faiz politikaları ve küresel ekonomik gelişmeler önemli unsurlar arasında yer alıyor. Yerli ve uluslararası yatırımcıların dikkatle izlediği bu rakam, ekonominin genel durumu hakkında ipuçları veriyor.

Doların bu seviyelerde seyretmesi çeşitli belirsizliklerin etkisiyle gerçekleşiyor. Küresel ekonomik koşullar, ABD Merkez Bankası'nın para politikaları ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın kararları döviz piyasasında dalgalanmalara yol açabilir. Bu nedenle yatırımcılar için 44,22 TL'lik döviz kuru dikkatle takip edilmesi gereken bir gösterge. Gelecek günlerde döviz fiyatlarının seyri, ekonomideki dinamiklere bağlı olarak değişebilir.