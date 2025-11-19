Dolar bugün kaç TL? 19 Kasım Çarşamba 2025 dolar ne kadar?

19 Kasım 2025 tarihinde saat 09:00 itibarıyla dolar fiyatı 42,36 TL olarak kaydedildi. Bu rakam, piyasalardaki dalgalanmalarla şekillendi. Küresel ekonomik göstergelerin etkisi de dikkate alındı. Doların değerindeki artış, Türkiye’nin ekonomik durumu ile bağlantılıdır. Enflasyon oranları ve dış ticaret dengesi de önemli faktörlerdir. Yatırımcılar, döviz kurlarının yükselmesine karşı stratejiler geliştirmektedir. Mali risklerini minimize etme çabası içindedirler.

Döviz piyasalarında gözlemlenen yükseliş oldukça dikkat çekicidir. Bu durum, uluslararası ilişkilerin etkisini de gösteriyor. Ülkeler arası ticaret giderek karmaşık bir hal alıyor. Bu durum, yatırımcıların dolara olan talebini artırıyor. Doların seviyesinin değişip değişmeyeceği merak konusu. Önümüzdeki günlerde açıklanacak ekonomik veriler önemli olacaktır. Merkez Bankası'nın alacağı politika kararları da belirleyici olacaktır. 42,36 TL olarak kaydedilen bu fiyat, gelişmelere göre değişiklik gösterebilir.