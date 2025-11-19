FİNANS

Dolar bugün kaç TL? 19 Kasım Çarşamba 2025 dolar ne kadar?

19 Kasım 2025 tarihinde dolar fiyatı 42,36 TL olarak belirlenmiştir. Piyasalardaki dalgalanmalar, ekonomik göstergeler ve enflasyon oranları dolara olan talebi artırmaktadır. Yatırımcılar, döviz piyasalarında yükselişi dikkatle izlemekte ve mali risklerini minimize etmek için stratejiler geliştirmektedir. Önümüzdeki günlerde açıklanacak ekonomik veriler ve Merkez Bankası'nın politikaları, döviz kurlarındaki değişimleri etkileyecek faktörler arasında yer almaktadır.

Dolar bugün kaç TL? 19 Kasım Çarşamba 2025 dolar ne kadar?
Cansu Akalp

19 Kasım 2025 tarihinde saat 09:00 itibarıyla dolar fiyatı 42,36 TL olarak kaydedildi. Bu rakam, piyasalardaki dalgalanmalarla şekillendi. Küresel ekonomik göstergelerin etkisi de dikkate alındı. Doların değerindeki artış, Türkiye’nin ekonomik durumu ile bağlantılıdır. Enflasyon oranları ve dış ticaret dengesi de önemli faktörlerdir. Yatırımcılar, döviz kurlarının yükselmesine karşı stratejiler geliştirmektedir. Mali risklerini minimize etme çabası içindedirler.

Döviz piyasalarında gözlemlenen yükseliş oldukça dikkat çekicidir. Bu durum, uluslararası ilişkilerin etkisini de gösteriyor. Ülkeler arası ticaret giderek karmaşık bir hal alıyor. Bu durum, yatırımcıların dolara olan talebini artırıyor. Doların seviyesinin değişip değişmeyeceği merak konusu. Önümüzdeki günlerde açıklanacak ekonomik veriler önemli olacaktır. Merkez Bankası'nın alacağı politika kararları da belirleyici olacaktır. 42,36 TL olarak kaydedilen bu fiyat, gelişmelere göre değişiklik gösterebilir.

DÖVİZ FİYATLARI Tümü  
Döviz
Alış
Satış
Değişim
Saat
Amerikan Doları
42,35
42,36
% 0.05
10:35
Euro
49,14
49,15
% 0.17
10:35
İngiliz Sterlini
55,73
55,75
% 0.07
10:35
Avustralya Doları
27,51
27,53
% -0.16
10:34
İsviçre Frangı
52,98
53,02
% 0.13
10:34
Rus Rublesi
0,52
0,52
% 0.27
10:30
Çin Yuanı
5,96
5,96
% 0.05
10:34
İsveç Kronu
4,47
4,48
% 0.14
10:35
