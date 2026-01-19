FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Doviz

Dolar bugün kaç TL? 19 Ocak Pazartesi 2026 dolar ne kadar?

Döviz piyasalarında dolar, 19 Ocak 2026 itibarıyla 43,27 TL seviyesinde işlem görüyor. Piyasalardaki bu sakin seyrin arkasında küresel ekonomik faktörler ve yerel politikalar yer alıyor. Yatırımcılar, dolardaki istikrarı gözlemlerken Türkiye’nin döviz rezervleri, enflasyon verileri ve mali politikaların etkisini değerlendiriyor. Bu bağlamda, piyasalardaki gelişmeleri takip etmek kritik bir strateji haline geliyor.

Dolar bugün kaç TL? 19 Ocak Pazartesi 2026 dolar ne kadar?
Ezgi Sivritepe

19 Ocak 2026 tarihi itibarıyla dolar, saat 09:00'da 43,27 TL seviyesinden işlem görüyor. Bu durum, piyasalarda belirli bir denge olduğunu gösteriyor. Dolar fiyatlarındaki istikrarlı seyir, yatırımcıların ve ekonomistlerin dikkatini çekmekte. Küresel ekonomik görünüm ve yerel politikalar, yatırımcıların düşüncelerini etkiliyor. Doların değerine yönelik tahminler gözden geçiriliyor. Yatırımcılar bu doğrultuda pozisyon almaya devam ediyor.

Doların 43,27 TL seviyesinde kalması, önemli meseleleri gündeme getiriyor. Türkiye’nin döviz rezervleri, enflasyon verileri ve mali politikalar üzerinde etkisi var. Ekonomik göstergelerdeki dalgalanmalar, doları etkileyen faktörlerden biri. Yatırımcıların dikkatli davranması gereken bir ortamda bulunuyoruz. Piyasalardaki bu durumu anlamak, gelişmeleri takip etmek önemli bir strateji. Bu, hem bireysel hem de kurumsal yatırımcılar için kritik.

Dolar bugün kaç TL? 19 Ocak Pazartesi 2026 dolar ne kadar? 1

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
2 milyon TL'nin altındaki sıfır otomobiller belli oldu!2 milyon TL'nin altındaki sıfır otomobiller belli oldu!
Altın ve gümüşte yeni rekor: Piyasalar hareketli! 19 Ocak çeyrek altın fiyatıAltın ve gümüşte yeni rekor: Piyasalar hareketli! 19 Ocak çeyrek altın fiyatı

DÖVİZ FİYATLARI Tümü  
Döviz
Alış
Satış
Değişim
Saat
Amerikan Doları
43,27
43,28
% 0
09:27
Euro
50,36
50,38
% 0.35
09:27
İngiliz Sterlini
58,01
58,05
% 0.22
09:27
Avustralya Doları
28,96
28,99
% 0.17
09:27
İsviçre Frangı
54,17
54,20
% 0.56
09:27
Rus Rublesi
0,55
0,56
% 0.39
09:20
Çin Yuanı
6,22
6,22
% 0.13
09:27
İsveç Kronu
4,70
4,70
% 0.24
09:27
Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
döviz dolar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Polis, meslektaşını silahla vurdu: Nedeni ise...

Polis, meslektaşını silahla vurdu: Nedeni ise...

Kuzey Kore'ye karşı harekete geçtiler! Dev füzeleri konuşlandırıyorlar

Kuzey Kore'ye karşı harekete geçtiler! Dev füzeleri konuşlandırıyorlar

G.Saray'dan gece yarısı Noa Lang bombası! İtalyanlar duyurdu...

G.Saray'dan gece yarısı Noa Lang bombası! İtalyanlar duyurdu...

Şoray Uzun'un Atlas Çağlayan isyanı! "Yazıklar olsun!" diyerek patladı

Şoray Uzun'un Atlas Çağlayan isyanı! "Yazıklar olsun!" diyerek patladı

İslam Memiş 2026'nın kaybedeceklerini açıkladı 'Enkaz göreceğiz'

İslam Memiş 2026'nın kaybedeceklerini açıkladı 'Enkaz göreceğiz'

Yapan 699 bin TL ödüyor 'Niyetin iyi olması cezayı ortadan kaldırmaz'

Yapan 699 bin TL ödüyor 'Niyetin iyi olması cezayı ortadan kaldırmaz'

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.