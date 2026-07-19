Dolar bugün kaç TL? 19 Temmuz Pazar 2026 dolar ne kadar?

Dolar/TL kuru 19 Temmuz 2026 tarihinde saat 09:00'da 47,16 olarak belirlendi. Bu rakam, Türk lirasının Dolar karşısında yaşadığı dalgalanmaları gösteriyor. Piyasa koşulları bu durumu daha da net hale getiriyor. Son dönemde küresel ekonomik faktörler etkili olmaktadır. ABD Merkez Bankası’nın para politikaları, döviz kurlarını belirlemede önemli bir rol oynuyor. Türkiye’nin iç dinamikleri de durumu etkileyen unsurlar arasında yer alıyor. Bu gelişmeler yatırımcılar ve ekonomistler için kritik bir takip alanı oluşturuyor.

Dolar’ın yüksek seviyelerde kalması dikkat çekiyor. Bu durum yurtiçindeki enflasyon beklentilerini etkiliyor. Ayrıca, satın alma gücünde de kaymalar söz konusu. Yurtiçi piyasalarda alınan önlemler önem taşıyor. Döviz kurlarındaki dalgalanmalar fırsatlar yaratabilir. Hem yerli hem de yabancı yatırımcılar için bu risk oluşturuyor. Dolar/TL'deki bu seviye, para politikalarının geleceğini etkiliyor. Ekonomik reformların yönü hakkında da ipuçları sunuyor. Yatırımcılar bu gelişmeleri dikkatlice analiz etmelidir.