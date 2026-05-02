Dolar bugün kaç TL? 2 Mayıs Cumartesi 2026 dolar ne kadar?

2 Mayıs 2026 tarihinde saat 09:00 itibarıyla doların fiyatı 45,18 TL olarak belirlendi. Son dönemdeki ekonomik gelişmeler önemli. Global piyasalardaki dalgalanmalar, Türk Lirası'nın değer kaybına neden oldu. Yatırımcılar, döviz kurlarındaki artışı dikkatle izliyor. Merkez Bankası'nın alacağı önlemler önemli bir faktör. Faiz politikaları da dolara olan talebi etkiliyor. Doların 45,18 TL seviyesine ulaşması ithalatçılar için sorun teşkil ediyor. İthalatçı firmaların maliyetleri artıyor. Ancak ihracatçılar için avantaj yaratma potansiyeli taşımaktadır.

Doların yükselişi yurtiçindeki enflasyonu etkiliyor. Hanehalkı harcamalarını kısıtlama riski ortaya çıkıyor. Tüketici güveni, döviz kurlarındaki bu oynaklıktan olumsuz etkileniyor. Piyasaların dalgalı seyri yatırım kararlarını zorlaştırıyor. Uzmanlar, yatırımcıların temkinli yaklaşması gerektiğini vurguluyor. Döviz piyasalarındaki gelişmeleri yakından takip etmek önemli. Yaz aylarının yaklaşmasıyla birlikte döviz kurlarındaki dinamikler merakla bekleniyor. Bu süreç dikkatle izlenmeli. Yatırımcılar için risk ve fırsatların dengesi kritik.