Dolar bugün kaç TL? 2 Ocak Cuma 2026 dolar ne kadar?

Doların 2 Ocak 2026 tarihindeki fiyatı 43,03 TL olarak belirlendi. Küresel piyasalardaki dalgalanmalar, iç ekonomik koşullar ve enflasyon oranları dolardaki yükselişte etkili faktörlerdir. İthalatçı firmalar maliyet artışlarıyla karşılaşırken, ihracatçılar döviz kazanç avantajı elde ediyor. Yatırımcılar ve uzmanlar, döviz piyasalarındaki değişimleri ve yeni ekonomik önlemlerin etkilerini dikkatle değerlendiriyor. Ekonomik istikrar için atılacak adımlar kritik öneme sahip.

Dolar bugün kaç TL? 2 Ocak Cuma 2026 dolar ne kadar?
Ezgi Sivritepe

Doların fiyatı, 2 Ocak 2026 tarihinde saat 09:00 itibarıyla 43,03 TL olarak belirlendi. Bu yeni seviyeler, küresel piyasalardaki dalgalanmalarla şekilleniyor. İç ekonomik koşullar da bu durumu etkileyen önemli bir faktördür. Doların Türk Lirası karşısındaki yükselişi, enflasyon oranlarının yüksek seyretmesiyle ortaya çıkmıştır. Jeopolitik belirsizlikler de bu durumu tetikleyen unsurlar arasında yer alıyor. Ülke içindeki ekonomik verilerin beklenenden olumsuz gelmesi de durumu etkiler.

Yatırımcılar döviz kurlarındaki dalgalanmaların etkileri üzerinde düşünüyor. Uzmanlar, kısa ve uzun vadeli farklı senaryoları değerlendiriyor. Döviz piyasalarında gözlemlenen artış, birçok sektörü etkilemektedir. Bu durum, ithalat ve ihracat oranları üzerinde de önemli sonuçlar doğurabilir. İthalat ağırlıklı iş yapan firmalar, maliyet artışlarıyla karşılaşacaktır. İhracatçı firmalar ise döviz kazançlarında bir avantaj elde edebilir.

Doların bu yükselişinin sürdürülebilir olup olmadığı önemli bir sorudur. Yeni ekonomik önlemlerin piyasaya etkisi de merak edilmektedir. Yatırımcılar ve ekonomi yorumcuları bu durumları dikkatle izliyor. Ekonomik istikrarın sağlanması için atılacak adımlar kritik bir rol oynayacaktır. Bu dalgalanmaların hafifletilmesinde doğru adımlar önemlidir.

Dolar bugün kaç TL? 2 Ocak Cuma 2026 dolar ne kadar? 1

DÖVİZ FİYATLARI Tümü  
Döviz
Alış
Satış
Değişim
Saat
Amerikan Doları
43,01
43,04
% 0.16
09:22
Euro
50,54
50,60
% -0.01
09:22
İngiliz Sterlini
57,94
58,00
% -0.08
09:22
Avustralya Doları
28,79
28,82
% 0.5
09:22
İsviçre Frangı
54,23
54,30
% 0.11
09:22
Rus Rublesi
0,54
0,55
% 0.17
03:00
Çin Yuanı
6,17
6,18
% 0.39
09:22
İsveç Kronu
4,67
4,68
% 0.3
09:22
Anahtar Kelimeler:
döviz dolar
