Dolar bugün kaç TL? 2 Ocak Cuma 2026 dolar ne kadar?

Doların fiyatı, 2 Ocak 2026 tarihinde saat 09:00 itibarıyla 43,03 TL olarak belirlendi. Bu yeni seviyeler, küresel piyasalardaki dalgalanmalarla şekilleniyor. İç ekonomik koşullar da bu durumu etkileyen önemli bir faktördür. Doların Türk Lirası karşısındaki yükselişi, enflasyon oranlarının yüksek seyretmesiyle ortaya çıkmıştır. Jeopolitik belirsizlikler de bu durumu tetikleyen unsurlar arasında yer alıyor. Ülke içindeki ekonomik verilerin beklenenden olumsuz gelmesi de durumu etkiler.

Yatırımcılar döviz kurlarındaki dalgalanmaların etkileri üzerinde düşünüyor. Uzmanlar, kısa ve uzun vadeli farklı senaryoları değerlendiriyor. Döviz piyasalarında gözlemlenen artış, birçok sektörü etkilemektedir. Bu durum, ithalat ve ihracat oranları üzerinde de önemli sonuçlar doğurabilir. İthalat ağırlıklı iş yapan firmalar, maliyet artışlarıyla karşılaşacaktır. İhracatçı firmalar ise döviz kazançlarında bir avantaj elde edebilir.

Doların bu yükselişinin sürdürülebilir olup olmadığı önemli bir sorudur. Yeni ekonomik önlemlerin piyasaya etkisi de merak edilmektedir. Yatırımcılar ve ekonomi yorumcuları bu durumları dikkatle izliyor. Ekonomik istikrarın sağlanması için atılacak adımlar kritik bir rol oynayacaktır. Bu dalgalanmaların hafifletilmesinde doğru adımlar önemlidir.