Dolar bugün kaç TL? 20 Mart Cuma 2026 dolar ne kadar?

20 Mart 2026 itibarıyla döviz piyasasında dolardaki yükseliş dikkat çekti. Dolar, 44,31 TL seviyesine ulaşarak ithalat yapan firmalar ve dövizle işlem yapan vatandaşlar için önemli sonuçlar doğurdu. Mali piyasalardaki belirsizlikler ve enflasyon endişeleri, bu gelişmeyi etkileyen unsurlar arasında yer aldı. Uzmanlar, dolar kurunun gelecekteki hareketlerini değerlendirerek piyasa trendlerini takip etmeye devam ediyor. Döviz kurlarının izlenmesi, ekonomik süreçler için kritik bir öneme sahip.

Rümeysa Ezgi Sivritepe

Dolar Fiyatları Günlük Analiz: 20 Mart 2026

20 Mart 2026 tarihinde saat 09:00 itibarıyla doların fiyatı 44,31 TL oldu. Bu durum döviz piyasasında dikkat çeken bir gelişme. Son dönem ekonomisi ve uluslararası ticaret, döviz kurlarını etkiliyor. Doların 44,31 seviyesine ulaşması, ithalat yapan firmalar için önemli. Ayrıca dövizle işlem yapan vatandaşlar açısından da etkileri var.

Mali piyasalarda doların yükselişi, enflasyon endişeleriyle ilişkilidir. Merkez bankalarının para politikaları da burada önemli rol oynuyor. Bugün kaydedilen 44,31 TL’lik seviye, yatırımcılar ve analistlerin dikkatini çekiyor. Piyasalardaki belirsizlikler artabilir. Uzmanlar, dolar kurunun gelecekteki hareketlerini değerlendiriyor. Piyasa trendlerini takip etmeye devam ediyorlar. Bu nedenle döviz kurlarının izlenmesi önemlidir. Gelecekteki ekonomik süreçler açısından büyük bir değer taşımaktadır.

DÖVİZ FİYATLARI Tümü  
Döviz
Alış
Satış
Değişim
Saat
Amerikan Doları
44,31
44,31
% 0.04
10:09
Euro
51,30
51,33
% -0.02
10:09
İngiliz Sterlini
59,44
59,47
% -0.07
10:09
Avustralya Doları
31,39
31,41
% 0.01
10:09
İsviçre Frangı
56,14
56,18
% -0.06
10:09
Rus Rublesi
0,52
0,52
% 0.9
10:00
Çin Yuanı
6,43
6,43
% -0.14
10:09
İsveç Kronu
4,76
4,77
% -0.1
10:09
BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

