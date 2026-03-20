Dolar bugün kaç TL? 20 Mart Cuma 2026 dolar ne kadar?

Dolar Fiyatları Günlük Analiz: 20 Mart 2026

20 Mart 2026 tarihinde saat 09:00 itibarıyla doların fiyatı 44,31 TL oldu. Bu durum döviz piyasasında dikkat çeken bir gelişme. Son dönem ekonomisi ve uluslararası ticaret, döviz kurlarını etkiliyor. Doların 44,31 seviyesine ulaşması, ithalat yapan firmalar için önemli. Ayrıca dövizle işlem yapan vatandaşlar açısından da etkileri var.

Mali piyasalarda doların yükselişi, enflasyon endişeleriyle ilişkilidir. Merkez bankalarının para politikaları da burada önemli rol oynuyor. Bugün kaydedilen 44,31 TL’lik seviye, yatırımcılar ve analistlerin dikkatini çekiyor. Piyasalardaki belirsizlikler artabilir. Uzmanlar, dolar kurunun gelecekteki hareketlerini değerlendiriyor. Piyasa trendlerini takip etmeye devam ediyorlar. Bu nedenle döviz kurlarının izlenmesi önemlidir. Gelecekteki ekonomik süreçler açısından büyük bir değer taşımaktadır.