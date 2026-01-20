Dolar bugün kaç TL? 20 Ocak Salı 2026 dolar ne kadar?

Döviz piyasasında, dolar fiyatındaki güncel durum dikkat çekici. 20 Ocak 2026 tarihinde saat 09.00 itibarıyla, dolar 43,28 TL seviyesinde işlem görmektedir. Bu seviye, küresel ekonomik dinamiklerle bağlantılıdır. Türkiye'deki makroekonomik gelişmeler de önemli bir rol oynamaktadır. Enflasyon oranları, faiz politikaları ve uluslararası ticaret dengesi dolara olan talebi etkilemektedir.

Yatırımcılar, dolar fiyatlarındaki dalgalanmaları dikkate alarak hareket etmelidir. Ekonomik verilerin ve gelişmelerin yakın takibi önemlidir. Böylece alınacak stratejiler daha etkili hale gelecektir.