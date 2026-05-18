15 bin metrekarelik alanda üretimdeydi! Dev şirket iflas etti

Mali zorluklar nedeniyle bir şirket daha iflas etti. Büyük ölçekli otel, ofis, villa ve havalimanı projelerinin FF&E (mobilya, mefruşat ve ekipman) ile Fit-Out işlerini yürüten dev üretim tesisi, ekonomik darboğazı aşamadı.

İFLASINA KARAR VERİLDİ

Bursa Ticaret Sicil Müdürlüğünün 104421 sicil numarasına kayıtlı; Watan Design Mobilya Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi’nin, mahkemece yapılan değerlendirmeler sonucunda 13 Mayıs 2026 tarihi, saat 14:53 itibariyle iflasına hükmedildi.

KONKORDATO TALEBİNDE BULUNMUŞTU

Mali dengesini düzeltmek adına daha önce konkordato talebinde bulunan şirkete yönelik koruma kalkanı niteliğindeki tüm tedbirler, iflas kararıyla birlikte hükümsüz kaldı. Mahkeme, Konkordato Komiseri Tuncay Şimşek’in görevinin

sonlandırılmasına karar verdi.



İcra ve İflas Kanunu’nun (İİK) 288. maddesi uyarınca ilan edilen karara göre, şirketin tasfiye işlemlerinin "basit tasfiye" usulüyle yürütülmesi benimsendi. Durumun gecikmeksizin Bursa İflas Müdürlüğü’ne bildirilmesine ve toplanan iflas avanslarının ilgili müdürlüğe aktarılmasına hükmedildi.

OTELLER VE OKULLAR İÇİN ÜRETİM YAPIYORDU

2012 yılının başlarında kurulan ve sektörde "WD Group" markasıyla bilinen firma; otel, konut, hastane, okul, alışveriş merkezi ve son olarak havalimanı projeleri için anahtar teslim ahşap, metal, boya ve döşemelik mobilya imalatı yapıyordu.

Bursa’da 15.000 metrekarelik dev üretim alanı ve 500 metrekarelik depolama tesisine sahip olan şirket, yüksek teknolojili üretim hatları ve AR-GE ekipleriyle geniş bir entegre tesisi işletiyordu.

"Taahhüt Çözümü" ve maliyet optimizasyonu iddiasıyla hem iç pazarda hem de uluslararası projelerde yer alan markanın resmen iflas etmesi, mobilya tedarik ve inşaat sektöründe büyük yankı uyandırdı.

Şirketin mevcut projelerinin ve alacaklılarının durumunun, Bursa İflas Müdürlüğü nezdinde başlayacak tasfiye süreciyle netleşmesi bekleniyor.

Kaynak: YeniÇağ