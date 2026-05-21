Dolar bugün kaç TL? 21 Mayıs Perşembe 2026 dolar ne kadar?

21 Mayıs 2026 tarihi itibarıyla doların fiyatı 45,61 TL olarak belirlenmiştir. Bu fiyat, piyasadaki dalgalanmalarla şekillenmiştir. Ülke ekonomisindeki gelişmeler de önemli bir etki yaratmıştır. Son dönemde döviz kurlarındaki artışın temel sebepleri arasında, global piyasalardaki enflasyonist baskılar vardır. Merkez bankalarının faiz politikalarındaki değişiklikler de bu durumu etkilemiştir. Yatırımcılar, ekonomik verileri dikkatle izlemektedir. Ayrıca, jeopolitik durumlar da dolar fiyatlarını gözlemlemekte etkili olmaktadır.

Doların değeri, Türkiye gibi gelişmekte olan piyasalarda sadece ekonomik göstergelerle değil, siyasi istikrarla da bağlantılıdır. Ticaret ilişkileri de bu durumu etkileyen faktörler arasındadır. Son aylarda, uluslararası ticaret anlaşmaları önemli bir rol oynamıştır. Faiz oranlarındaki değişiklikler, döviz kurlarını ciddi şekilde etkilemiştir. Ülkedeki ekonomik belirsizlikler de önemli bir etken olmuştur. Enflasyon oranlarındaki artışlar, dolar talebini artırmaktadır. Global ekonomik krizler de döviz talebini yükseltmektedir. Böylece, döviz büroları ve bankalardaki işlemler yatırımcılar için önemli hale gelmiştir. Dolar fiyatındaki bu durum, piyasanın dinamiklerine yansımaktadır. Tüketici psikolojisi de bu etkiyi artırmaktadır.