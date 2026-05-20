ABD-İran görüşmesi petrol fiyatlarını vurdu: Piyasalar anında tepki verdi

Petrol fiyatları, ABD-İran görüşmelerine ilişkin olumlu haber akışıyla uluslararası vadeli piyasalarda yaklaşık yüzde 5,5 geriledi. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili de yüzde 4,85 düşüşle 99,32 dolardan alıcı buldu.

Brent petrolün vadeli varil fiyatı, bugün saat 19.26 itibarıyla dünkü kapanışa göre yaklaşık yüzde 5,5 azalarak 105,93 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili de yüzde 4,85 düşüşle 99,32 dolardan alıcı buldu.

ABD-İRAN TEMASLARI PETROL FİYATLARINI ETKİLEDİ

Fiyatlardaki düşüşte, ABD-İran görüşmelerine ilişkin olumlu haber akışıyla piyasalarda arz endişelerinin hafiflemesi etkili oldu.

ABD Başkanı Donald Trump, Connecticut eyaletinde bulunan Sahil Güvenlik Akademisi Mezuniyet Töreni'nde yaptığı konuşmada, İran'ın askeri kapasitesini büyük ölçüde ortadan kaldırdıklarını savunarak, "Şu anda tek soru şu, gidip bu işi bitirecek miyiz, yoksa bir anlaşma imzalayacaklar mı? Bakalım ne olacak?" ifadelerini kullandı.

Trump, daha önce de İran'la müzakerelerin devam ettiğini vurgulayarak, yakın zamanda bir anlaşmaya varıp varamayacaklarını göreceklerini belirtmişti.

ABD-İRAN BARIŞI SAĞLANACAK MI?

Savaşı çok kısa sürede sona erdireceklerini ifade eden Trump, "Anlaşma yapmak için can atıyorlar, bu durumdan bıktılar. Bence bu işi çok çabuk bitireceğiz. Umarım bunu güzel bir şekilde hallederiz." açıklamasında bulunmuştu.

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance de Trump'ın İran'a yönelik "operasyonu" sınırlı bir süre zarfında bitirmeyi planladığını ve yaklaşık 6 hafta süren saldırıların ardından son 5 haftadır ateşkes sürecinin devam ettiğini dile getirmişti.

JD Vance, Körfez ülkelerinin de girişimleriyle İran'la müzakerelerin sürdüğünü kaydetmişti.

20 Mayıs 2026

Kaynak: AA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

