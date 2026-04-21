Dolar bugün kaç TL? 21 Nisan Salı 2026 dolar ne kadar?

Dolar, 21 Nisan 2026'da 44,89 TL seviyesine ulaşarak, Türk Lirası karşısında önemli bir yükseliş gösterdi. Bu artış, piyasalardaki iç ve dış gelişmelerin etkisiyle gerçekleşti. Küresel enflasyon, faiz oranlarındaki değişimler ve jeopolitik belirsizlikler, Dolar'ın değer kazanmasında etkili faktörler oldu. Yatırımcılar için dikkatli analiz ve ekonomik verilerin takibi büyük önem taşıyor. Dolar fiyatlarındaki dalgalanmalar, piyasalarda belirsizlik yaratabilir.

Cansu Çamcı

Dolar fiyatları 21 Nisan 2026'da 44,89 TL seviyesine ulaştı. Bu sefer, ABD Doları, Türk Lirası karşısında önemli bir yükseliş kaydetti. Yükseliş, piyasalardaki iç ve dış gelişmelerle paralel ilerliyor. Küresel enflasyon artıyor. Faiz oranlarındaki değişimler ve jeopolitik belirsizlikler de etkili faktörler arasında. Bu durum, Dolar'ın değer kazanmasına neden oluyor. Yatırımcılar, durumu yakından izliyor. Dalgalanmaların döviz piyasalarında sürmesi bekleniyor.

Yatırımcıların dikkatli olmaları gerekiyor. Piyasa trendlerini analiz etmek önemli. Dolar fiyatlarındaki artış, ithalat maliyetlerini yükseltebilir. Bu durum, tüketici fiyatları üzerinde de etkili olabilir. Ekonomik verilerin takibi öncelikli hale geliyor. Merkez Bankası'nın politikaları da piyasalardaki yönü belirliyor. 44,89 TL olan Dolar fiyatı, belirsizlikler devam ederse yatırımcı kararlarını zorlaştırabilir.

DÖVİZ FİYATLARI Tümü  
Döviz
Alış
Satış
Değişim
Saat
Amerikan Doları
44,89
44,90
% 0.07
09:28
Euro
52,94
52,95
% 0.02
09:28
İngiliz Sterlini
60,76
60,82
% 0.02
09:28
Avustralya Doları
32,15
32,17
% -0.14
09:28
İsviçre Frangı
57,61
57,66
% -0.02
09:28
Rus Rublesi
0,60
0,60
% -0.13
09:20
Çin Yuanı
6,59
6,59
% 0.1
09:28
İsveç Kronu
4,91
4,92
% 0.01
09:28
BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

