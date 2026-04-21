Dolar bugün kaç TL? 21 Nisan Salı 2026 dolar ne kadar?

Dolar fiyatları 21 Nisan 2026'da 44,89 TL seviyesine ulaştı. Bu sefer, ABD Doları, Türk Lirası karşısında önemli bir yükseliş kaydetti. Yükseliş, piyasalardaki iç ve dış gelişmelerle paralel ilerliyor. Küresel enflasyon artıyor. Faiz oranlarındaki değişimler ve jeopolitik belirsizlikler de etkili faktörler arasında. Bu durum, Dolar'ın değer kazanmasına neden oluyor. Yatırımcılar, durumu yakından izliyor. Dalgalanmaların döviz piyasalarında sürmesi bekleniyor.

Yatırımcıların dikkatli olmaları gerekiyor. Piyasa trendlerini analiz etmek önemli. Dolar fiyatlarındaki artış, ithalat maliyetlerini yükseltebilir. Bu durum, tüketici fiyatları üzerinde de etkili olabilir. Ekonomik verilerin takibi öncelikli hale geliyor. Merkez Bankası'nın politikaları da piyasalardaki yönü belirliyor. 44,89 TL olan Dolar fiyatı, belirsizlikler devam ederse yatırımcı kararlarını zorlaştırabilir.