Dolar bugün kaç TL? 22 Aralık Pazartesi 2025 dolar ne kadar?

22 Aralık 2025 tarihinde saat 09:00 itibarıyla dolar 42,82 TL olarak belirlendi. Bu değer, dalgalanmaları ve ekonomik göstergeleri yansıtıyor. Yüksek enflasyon, dış ticaret açığı ve jeopolitik riskler, Türk Lirası üzerinde baskı oluşturuyor. Bu durum, doların değer kazanmasına neden oldu. Uzmanlar, döviz kurlarındaki artışın etkilerini gözlemlemekte.

Doların yükselişi, ithalat yapan firmalar için maliyet artışı demektir. Bu durum, yerli üretim üzerinde olumsuz etkiler yaratabilir. İhracatçı firmalar ise bu durumdan avantaj sağlayabilir. Uzun vadede döviz kurlarındaki istikrarsızlık, ekonomik belirsizlikleri artırabilir. Bunun sonucunda yatırımcıların güveni sarsılabilir. Ekonomik toparlanma için yetkililerin atacağı adımlar önemlidir. Doların mevcut seviyesi, bu faktörlerin bir yansıması olarak değerlendirilmeli.