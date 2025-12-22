FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Doviz

Dolar bugün kaç TL? 22 Aralık Pazartesi 2025 dolar ne kadar?

Döviz piyasasında dolar fiyatı, 22 Aralık 2025 itibarıyla 42,82 TL olarak belirlendi. Yüksek enflasyon, dış ticaret açığı ve jeopolitik riskler, Türk Lirası üzerindeki baskıyı artırırken doların değer kazanmasına yol açtı. İthalat yapan firmalar için maliyet artışı, yerli üretim üzerinde olumsuz etkiler oluşturuyor. Ekonomik belirsizlikler, yatırımcı güvenini zedeleyebilir. Uzmanlar, bu durumu yakından takip ediyor.

Dolar bugün kaç TL? 22 Aralık Pazartesi 2025 dolar ne kadar?
Ezgi Sivritepe

22 Aralık 2025 tarihinde saat 09:00 itibarıyla dolar 42,82 TL olarak belirlendi. Bu değer, dalgalanmaları ve ekonomik göstergeleri yansıtıyor. Yüksek enflasyon, dış ticaret açığı ve jeopolitik riskler, Türk Lirası üzerinde baskı oluşturuyor. Bu durum, doların değer kazanmasına neden oldu. Uzmanlar, döviz kurlarındaki artışın etkilerini gözlemlemekte.

Doların yükselişi, ithalat yapan firmalar için maliyet artışı demektir. Bu durum, yerli üretim üzerinde olumsuz etkiler yaratabilir. İhracatçı firmalar ise bu durumdan avantaj sağlayabilir. Uzun vadede döviz kurlarındaki istikrarsızlık, ekonomik belirsizlikleri artırabilir. Bunun sonucunda yatırımcıların güveni sarsılabilir. Ekonomik toparlanma için yetkililerin atacağı adımlar önemlidir. Doların mevcut seviyesi, bu faktörlerin bir yansıması olarak değerlendirilmeli.

Dolar bugün kaç TL? 22 Aralık Pazartesi 2025 dolar ne kadar? 1

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
ÖTV'siz "sıfır araç" dönemi başlıyor! İşte şartlarÖTV'siz "sıfır araç" dönemi başlıyor! İşte şartlar
Altın alacaklar dikkat: 46 yıl sonra bir ilk!Altın alacaklar dikkat: 46 yıl sonra bir ilk!

DÖVİZ FİYATLARI Tümü  
Döviz
Alış
Satış
Değişim
Saat
Amerikan Doları
42,80
42,83
% 0.03
09:34
Euro
50,17
50,24
% 0.09
09:34
İngiliz Sterlini
57,36
57,41
% 0.24
09:34
Avustralya Doları
28,36
28,39
% 0.29
09:34
İsviçre Frangı
53,83
53,91
% 0.11
09:34
Rus Rublesi
0,54
0,54
% 0.54
09:30
Çin Yuanı
6,08
6,09
% 0.02
09:34
İsveç Kronu
4,62
4,62
% 0.08
09:34
Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
döviz dolar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
TBMM karıştı! AK Parti ve CHP'li vekiller arasında kavga

TBMM karıştı! AK Parti ve CHP'li vekiller arasında kavga

Van'dan İstanbul'a götürülüyor! Köprüye yerine başka yoldan geçti, trafik kilitlendi

Van'dan İstanbul'a götürülüyor! Köprüye yerine başka yoldan geçti, trafik kilitlendi

Mauro Icardi Gheorghe Hagi'yi de geçti! Galatasaray tarihine geçti

Mauro Icardi Gheorghe Hagi'yi de geçti! Galatasaray tarihine geçti

Survivor 2026 ünlüler takımı yarışmacıları kimler? İşte tanıtım videosu

Survivor 2026 ünlüler takımı yarışmacıları kimler? İşte tanıtım videosu

2026'ya ertelemeyin: "Ciddi bir artış farkı oluşacak"

2026'ya ertelemeyin: "Ciddi bir artış farkı oluşacak"

'Böyle bir yeri hayal bile edemezdik' 4500 m2'lik alanda kurdu

'Böyle bir yeri hayal bile edemezdik' 4500 m2'lik alanda kurdu

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.