Dolar bugün kaç TL? 22 Eylül Pazartesi 2025 dolar ne kadar?

22 Eylül 2025 tarihinde, saat 09:00 itibarıyla Dolar/TL kuru 41,38 seviyesine ulaştı. Son dönemde döviz kurlarında dalgalanmalar yaşanıyor. Ekonomik belirsizlikler ve enflasyonist baskılar, doların değerinde önemli değişikliklere neden oldu. Yüksek enflasyon ve faiz oranları, döviz talebini artırıyor.

İthalat yapan firmalar için zorluklar çıkarıyor. Yurt dışında eğitim gören öğrenciler de etkileniyor. Piyasalardaki hareketlilik, doların uzun vadeli trendini etkiliyor. Yatırımcılar ve ekonomi çevreleri bu durumu dikkatle izliyor.

CANLI DÖVİZ EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ