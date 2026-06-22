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Dolar bugün kaç TL? 22 Haziran Pazartesi 2026 dolar ne kadar?

Döviz piyasasındaki son gelişmeler, 22 Haziran 2026 tarihinde doların 46,46 TL’ye ulaşmasıyla dikkat çekti. Doların yükselişi, Türkiye ekonomisinde önemli değişikliklere neden oluyor. Yatırımcılar ve analistler, bu durumu yakından izliyor. Yüksek döviz kurları ithalat maliyetlerini artırıyor. Türk Lirası'nın değeri riske girebilir. Önümüzdeki günlerde doların seyri belirsizlik taşımakta. Ekonomik istikrar için stratejilerin geliştirilmesi şart.

Dolar bugün kaç TL? 22 Haziran Pazartesi 2026 dolar ne kadar?

22 Haziran 2026 tarihinde saat 09:00 itibarıyla doların fiyatı 46,46 TL olarak belirlendi. Bu durum döviz piyasasında önemli bir kapanış gösteriyor. Yatırımcılar ve ekonomi analistleri bunu dikkatle izliyor. Doların yükselişi, Türkiye’nin ekonomik dinamiklerini etkiliyor. Bu durum yatırımcıların piyasa beklentilerini şekillendiriyor. Uluslararası enerji fiyatları ve global pazar dinamikleri dolara olan talebi belirliyor.

Döviz kurlarındaki artış, yerel piyasalar üzerinde etkiler yaratıyor. Doların yüksek rakamları ithalat maliyetlerini artırıyor. Ayrıca enflasyonist baskılar da gündeme gelebilir. Türk Lirası’nın değer kaybı hızlanabilir. Bu nedenle ekonomik istikrar için uzun vadeli stratejilerin geliştirilmesi gerekiyor. Önümüzdeki günlerde doların seyri belirsizliğini koruyacak. Bunun ekonomiye etkileri yatırımcıların ilgiyle takip ettiği bir konu olacak.

Dolar bugün kaç TL? 22 Haziran Pazartesi 2026 dolar ne kadar? 1

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Amerikan Doları
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Euro
53,27
53,29
% -0.05
09:55
İngiliz Sterlini
61,41
61,42
% -0.16
09:55
Avustralya Doları
32,53
32,55
% -0.04
09:55
İsviçre Frangı
57,49
57,53
% -0.09
09:55
Rus Rublesi
0,63
0,63
% -0.35
09:50
Çin Yuanı
6,85
6,86
% 0.12
09:54
İsveç Kronu
4,84
4,85
% 0.05
09:54
Anahtar Kelimeler:
döviz dolar
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