Dolar bugün kaç TL? 22 Mayıs Cuma 2026 dolar ne kadar?

22 Mayıs 2026 tarihinde saat 09:00 itibarıyla dolar 45,74 TL olarak belirlendi. Bu seviye, piyasalardaki dalgalanmaları artırdı. Ekonomik gelişmeler dikkat çekici bir şekilde devam ediyor. Doların yükselişi, iç ve uluslararası faktörlerden etkileniyor. Yatırımcılar, döviz kurlarındaki hareketliliği gözlemliyor. Stratejilerini belirlemeye çalışıyorlar. Türkiye’nin ekonomik politikaları da döviz piyasasında önemli bir rol oynuyor. Jeopolitik durumlar da durumu etkilemekte.

Döviz kurlarındaki artışlar, ithalatçı firmalar için zorlu bir dönem işaret ediyor. Dış ticaret yapan şirketler de benzer zorluklarla karşılaşıyor. Doların yükselmesi, enflasyon baskılarını artırabilir. Tüketici fiyatlarına yansıma gösterebilir. Merkez Bankası’nın alacağı önlemler önemli. Faiz politikaları döviz kurlarını dengelemek için kritik rol oynuyor. Önümüzdeki günlerde döviz piyasalarındaki gelişmelere dikkat etmeli. Yatırımcılar ve ekonomi takipçileri için bu durum faydalı olacaktır.