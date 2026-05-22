Dolar bugün kaç TL? 22 Mayıs Cuma 2026 dolar ne kadar?

22 Mayıs 2026 tarihli döviz verilerine göre dolar, 45,74 TL seviyesine ulaştı. Bu durum piyasalarda önemli dalgalanmalara yol açtı. Doların yükselişi, iç ve uluslararası ekonomik faktörlerden etkileniyor. Yatırımcılar, döviz kurlarındaki değişimleri dikkatle izliyor. İthalatçı firmalar ise bu artıştan olumsuz etkilenebilir. Merkez Bankası'nın politikaları, döviz dengesizliğini gidermek için kritik bir öneme sahiptir.

22 Mayıs 2026 tarihinde saat 09:00 itibarıyla dolar 45,74 TL olarak belirlendi. Bu seviye, piyasalardaki dalgalanmaları artırdı. Ekonomik gelişmeler dikkat çekici bir şekilde devam ediyor. Doların yükselişi, iç ve uluslararası faktörlerden etkileniyor. Yatırımcılar, döviz kurlarındaki hareketliliği gözlemliyor. Stratejilerini belirlemeye çalışıyorlar. Türkiye’nin ekonomik politikaları da döviz piyasasında önemli bir rol oynuyor. Jeopolitik durumlar da durumu etkilemekte.

Döviz kurlarındaki artışlar, ithalatçı firmalar için zorlu bir dönem işaret ediyor. Dış ticaret yapan şirketler de benzer zorluklarla karşılaşıyor. Doların yükselmesi, enflasyon baskılarını artırabilir. Tüketici fiyatlarına yansıma gösterebilir. Merkez Bankası’nın alacağı önlemler önemli. Faiz politikaları döviz kurlarını dengelemek için kritik rol oynuyor. Önümüzdeki günlerde döviz piyasalarındaki gelişmelere dikkat etmeli. Yatırımcılar ve ekonomi takipçileri için bu durum faydalı olacaktır.

DÖVİZ FİYATLARI Tümü  
Döviz
Alış
Satış
Değişim
Saat
Amerikan Doları
45,74
45,75
% 0.34
10:44
Euro
53,09
53,09
% -0.12
10:44
İngiliz Sterlini
61,49
61,63
% 0.58
10:44
Avustralya Doları
32,61
32,64
% 0.09
10:44
İsviçre Frangı
58,15
58,19
% 0.39
10:44
Rus Rublesi
0,63
0,64
% -0.5
10:40
Çin Yuanı
6,73
6,73
% 0.39
10:44
İsveç Kronu
4,89
4,89
% 0.19
10:44
Anahtar Kelimeler:
döviz dolar
BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

