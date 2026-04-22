FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Doviz

Dolar bugün kaç TL? 22 Nisan Çarşamba 2026 dolar ne kadar?

22 Nisan 2026'da dolar, 44,92 TL seviyesine yükseldi. Bu durum, Türkiye'deki döviz kurlarındaki artışı ve ekonomik dinamikleri gözler önüne seriyor. Doların yükselişi, yerli ürün fiyatlarını ve dış ticaret dengesini etkiliyor. Yükselen döviz kurları, ithalat bağımlı sektörlerde maliyet artışına neden oluyor. Ancak ihracat yapan firmalara avantajlar sunabiliyor. Yatırımcılar, dolardaki bu seviyeyi dikkatle izliyor.

Dolar bugün kaç TL? 22 Nisan Çarşamba 2026 dolar ne kadar?
Cansu Çamcı

22 Nisan 2026 tarihinde saat 09:00 itibarıyla doların fiyatı 44,92 TL olarak belirlendi. Bu değer, Türkiye'deki döviz kurlarının yükselişini gösteriyor. Ayrıca uluslararası piyasalardaki dalgalanmalarla şekillenen ekonomik dinamikleri de yansıtıyor. Dolar, yerli ürünlerin fiyatlarını etkiliyor. Bunun yanında dış ticaret dengesi ve enflasyon oranları üzerinde doğrudan etkisi bulunuyor. Yükselen döviz kurları, ithalat bağımlı sektörlerde maliyetleri artırıyor. Fakat ihracat yapan firmalar için bazı avantajlar sunabiliyor.

Bu sabah itibarıyla 44,92 TL seviyesine ulaşan dolar, yatırımcılar tarafından dikkatle izleniyor. Ekonomik analistler de durumu takip ediyor. Son dönemde yaşanan politik gelişmeler, döviz kurlarında dalgalanmalara yol açıyor. Ayrıca merkez bankası politikaları da durumu etkiliyor. Piyasalarda belirsizlik hakim. Doların seyrini tahmin etmek zorlaşıyor. Bu durum, finansal okuryazarlığı yüksek bireyler için bile bir risk unsuru haline geliyor. Yatırımcılar için doların bu seviyedeki fiyatı önemli bir gösterge olabilir. Gelecekteki yatırım stratejilerini belirlemede etkili bir rol oynayabilir.

Dolar bugün kaç TL? 22 Nisan Çarşamba 2026 dolar ne kadar? 1

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!
DÖVİZ FİYATLARI Tümü  
Döviz
Alış
Satış
Değişim
Saat
Amerikan Doları
44,92
44,93
% 0.1
10:18
Euro
52,77
52,78
% -0.05
10:18
İngiliz Sterlini
60,70
60,71
% -0.04
10:18
Avustralya Doları
32,17
32,19
% 0.25
10:18
İsviçre Frangı
57,59
57,61
% 0.2
10:18
Rus Rublesi
0,59
0,60
% -0.04
10:15
Çin Yuanı
6,58
6,59
% 0.19
10:18
İsveç Kronu
4,90
4,91
% 0.39
10:18
Anahtar Kelimeler:
döviz dolar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.