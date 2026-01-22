FİNANS

Dolar bugün kaç TL? 22 Ocak Perşembe 2026 dolar ne kadar?

Döviz kurlarındaki dalgalanmalar, 22 Ocak 2026 tarihinde Dolar/TL paritesinin 43,29 seviyesine ulaşmasıyla dikkat çekti. Global ekonomik belirsizliklerin artması ve enflasyonist baskılar, Dolar'ın değerinin yükselmesine katkı sağlıyor. İthalatçılar ve tüketiciler, yüksek Dolar kuru nedeniyle zorluklar yaşıyor. Yatırımcılar ise bu durumu göz önünde bulundurarak risk yönetim stratejilerini gözden geçirmeye odaklanıyor.

Ezgi Sivritepe

22 Ocak 2026 tarihinde saat 09:00 itibarıyla Dolar/TL paritesi 43,29 seviyesine ulaştı. Bu durum, piyasalardaki dalgalı seyrin bir yansıması olarak değerlendiriliyor. Global ekonomik belirsizlikler artıyor. Enflasyonist baskılar devam ediyor. Kuvvetli döviz talebi de Dolar'ın değerini etkileyen önemli etkenler arasında yer alıyor. Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerde Dolar’ın yüksek değeri sorunlara yol açıyor. İthalatçı firmalar ve tüketiciler bu durumda ciddi zorluklarla karşılaşmakta. Dış ticaret dengeleri olumsuz etkileniyor.

Döviz kurlarındaki dalgalanmalar yatırımcıların yerel para birimlerine olan güvenini sorgulamasına neden oluyor. Bu durum, bireysel ve kurumsal yatırımcılar için risk yönetimini zorunlu hale getiriyor. Dolar’ın güncel değeri, yatırım stratejilerinin gözden geçirilmesi gereken bir gösterge olmaya devam ediyor. Gerektiğinde yeni yönelimlerin belirlenmesi önem kazanıyor. Ekonomik göstergelerdeki değişimlerle birlikte Dolar'ın gelecekteki seyrinin nasıl olacağı merakla takip ediliyor. Piyasa oyuncuları bu durumu dikkatle izliyor.

DÖVİZ FİYATLARI Tümü  
Döviz
Alış
Satış
Değişim
Saat
Amerikan Doları
43,31
43,31
% 0.03
10:12
Euro
50,70
50,74
% 0.17
10:12
İngiliz Sterlini
58,22
58,31
% 0.18
10:12
Avustralya Doları
29,48
29,49
% 0.72
10:12
İsviçre Frangı
54,47
54,50
% 0.1
10:12
Rus Rublesi
0,57
0,57
% 0.41
10:10
Çin Yuanı
6,22
6,22
% 0.05
10:12
İsveç Kronu
4,77
4,77
% 0.32
10:12
