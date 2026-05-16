Özgür Erdursun’dan emekli için '46 bin TL' çıkışı: Tek tek hesapladı!

Memur ve emekli yıl ortasında ne kadar zam alacağını merak ediyor. SGK Uzmanı Özgür Erdursun, zam oranları ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Rümeysa Ezgi Sivritepe

SSK’lı, Bağ-Kur’lu, memur ve memur emeklisinin gözü Temmuz’daki ara zamda. Milyonları ilgilendiren zam oranlarına ilişkin ihtimaller sıralanırken 4 aylık enflasyon farkı da belli oldu. Mayıs ve Haziran’daki enflasyon oranlarının belli olmasının ardından 6 aylık enflasyon farkı kesinleşecek.

MEMUR VE EMEKLİ NE KADAR ZAM ALACAK?

Peki Memur ve emekli için beklentiler ne? Uzmanlar tahminlerini tek tek dile getirmeye devam ediyor. SGK Uzmanı Özgür Erdursun, SZC TV’de yaptığı açıklamada önemli değerlendirmelerde bulundu.

Erdursun, hem emekli hem de memur için beklenen zam tablolarını canlı yayında açıkladı. Erdursun, Mayıs ve Haziran enflasyonun açıklanmasının ardından kesin sonucun kesinleşeceğini belirtti.
SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİSİ NE KADAR ZAM ALACAK?

SSK ve Bağ-Kur emeklisi için 4 aylık enflasyon farkının yüzde 14,64, memur ve memur emeklisi için ise yüzde 10,5’lik enflasyon farkı oluştu. Erdursun, memur ve emekli için beklenen zam tablosunu da şu şekilde anlattı:

“Yüzde 1,5 gibi bir enflasyon çıkarsa enflasyon farkı yüzde 18'ler civarında olur. Memur ve memur emeklilerine de yaklaşık yüzde 14'lük bir enflasyon çıkar. Yüzde 26 enflasyon tahminini de tuttururlar ise bu durumda yıl sonunda çıkacak fark çok daha düşük olur. Yüzde 7'ler civarında bir fark çıkmış olur”
EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞI KAÇ TL OLACAK?

En düşük emekli aylığının şu anda 20 bin TL olduğunu hatırlatan Erdursun, “Temmuz’da yaklaşık olarak en düşük emekli aylığı 23 bin 600 TL civarına çıkar” dedi.

Nisan enflasyonun bir miktar fazla çıkmasına ilişkin maaş üzerinden bir değerlendirmede bulunan Erdursun, cümlelerine şu şekilde devam etti:

“Emekli aylıklarına bir miktar daha fazla artış olacak gibi düşünüyorlar ancak düşündükleri gibi olmayacak. Bakın dediğim gibi yüzde 1’lik bir farkın emekli aylığına yansıması 200 TL. 2027 yılının Ocak ayında yaklaşık olarak 25 bin TL olur. Bu oransal artışlar emekli aylıklarının alım gücünü artırmaz. Alım gücünü artırmak için farklı bir şey yapmak gerekir”
“46 BİN TL OLMASI GEREKİRDİ”

2023 yılında memurlara 8 bin 77 TL’lik bir seyyanen zam yapıldığını hatırlatan Erdursun, yaptığı bir hesaplamadan şu sözler ile bahsetti:

“Şu anda bu seyyanen artışının değeri sadece TÜİK verilerine göre arttırıldığında Nisan sonu itibarıyla 26 bin 115 TL’ye çıkmış durumda. Yani 20 bin TL olan emekli aylığının Nisan sonu itibarıyla 26 bin 115 ile 46 bin 115 TL seviyesine gelmesi gerekiyordu. Seyyanen artışın ne kadar önemli olduğunun altını çizmek için bu rakamları söylüyorum”

“GERÇEK ANLAMDA VERİLİYOR OLSAYDI…”

Emekli aylıkları ile ilgili konuşan Erdursun, “Emeklilerin yüzde 90'ından daha fazlası asgari ücretin altında emekli aylığı alıyor. Bu nedenle sadece en düşük tamamlanan bu 20 bin TL rakamı düşük değil; diğer emekli aylıkları da düşük. Siz emekli aylığınızla 5 yıl önce aldıklarınızı 8 yıl önce, 2 yıl önce, 1 yıl önce aldıklarınızı alamıyorsanız demek ki gerçek anlamda size bir enflasyon farkı verilmemiş oluyor. Çünkü size gerçek bir enflasyon farkı verilmiş olsa siz aynı maldan, aynı üründen, aynı hizmetten yine alıyor olabilmeniz gerekiyor” dedi.

ASIL KONU: İNTİBAK

Asıl üzerinde durulması gereken konunun intibak zammı olduğunu ifade eden Erdursun, cümlelerini şu şekilde tamamladı:
“Prim gün sayısına göre, sigortalılık süresine göre, yatırılan primlere göre, ödenen primlere göre bir intibak düzenlemesi yapılırsa hakkaniyetli bir şekilde emekli aylıkları yatırılan prim, sigortalılık süresi yaşa göre daha farklı oranlarda ortaya çıkacak. Bunlar olmaz ise sadece Temmuz ayında bir miktar aylıklarında artış olacak ama alım güçleri düşmeye devam edecek”

