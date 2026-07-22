Dolar bugün kaç TL? 22 Temmuz Çarşamba 2026 dolar ne kadar?

22 Temmuz 2026 tarihinde saat 09:00 itibarıyla doların alış fiyatı 47,21 TL olarak belirlendi. Doların bu seviyeye ulaşması, uluslararası piyasalardaki dalgalanmaları göstermektedir. Yerel ekonomik faktörler de bu durumu etkilemektedir. Global ekonomik istikrarsızlık ve enflasyonist baskılar devam etmektedir. Bu durum, döviz kurlarında dalgalanmalara neden olmaktadır. Yatırımcılar ve ekonomistler, dolardaki bu yükselişi önemli bir gelişme olarak öne çıkarıyor.

Döviz kurlarındaki artış, Türkiye'deki maliyetleri etkilemektedir. Ticaret dengeleri üzerinde de etkileri bulunmaktadır. Doların yükselmesi, ithalat maliyetlerini artırmaktadır. Bu durum, ihracat yapan firmaların rekabetçiliğini sorgulatmaktadır. Tüketici fiyatlarındaki artış, hayat pahalılığına yol açabilir. Vatandaşların alım gücünü olumsuz etkileyebilir. Ekonomi yönetiminin alacağı önlemler merakla beklenmektedir. Döviz kurlarındaki seyrin nasıl şekilleneceği ise belirsizliğini korumaktadır.