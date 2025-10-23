FİNANS

Dolar bugün kaç TL? 23 Ekim Perşembe 2025 dolar ne kadar?

23 Ekim 2025 itibarıyla dolar fiyatı 41,98 TL olarak belirlendi. Bu, döviz piyasasındaki dalgalanmalara ve Türkiye'nin ekonomik durumuna işaret ediyor. Belirsizlik ve enflasyon oranları, döviz kurlarını şekillendiren başlıca unsurlar arasında. Yatırımcılar, doların gelecekteki hareketlerini tahmin etmeye çalışıyor. Türkiye'nin döviz rezervleri de önemli bir gelişme olarak öne çıkıyor. Piyasalarda dikkatli olma çağrısı yapılmakta.

Ezgi Sivritepe

23 Ekim 2025 sabahı saat 09:00 itibarıyla doların fiyatı 41,98 TL olarak belirlendi. Bu fiyat, döviz piyasasındaki dalgalanmaların bir yansıması. Ekonomik gelişmeler de bu durumu etkiliyor. Piyasalardaki belirsizlik ve enflasyon oranları, döviz kurlarını etkileyen temel faktörler arasında. Yatırımcılar, doların yükselişini veya düşüşünü tahmin etmeye çalışıyor. Uluslararası ekonomik gelişmeler ve yerel politikalar da göz önünde bulunduruluyor.

Son dönemde Türkiye'nin döviz rezervleri önemli bir konu haline geldi. Ayrıca, kredi notu ve ticaret dengesi gibi makroekonomik veriler de yakından izleniyor. 41,98 TL seviyesindeki dolar fiyatı, yatırımcılar ve vatandaşlar için referans noktası oldu. İhracatçıların rekabet gücü de bu durumdan etkileniyor. Uzmanlar, mevcut ekonomik koşullar altında farklı faktörlere dikkat çekiyor.

DÖVİZ FİYATLARI Tümü  
Döviz
Alış
Satış
Değişim
Saat
Amerikan Doları
41,98
41,99
% 0.03
09:39
Euro
48,80
48,81
% 0.06
09:39
İngiliz Sterlini
56,18
56,20
% 0.08
09:39
Avustralya Doları
27,28
27,30
% 0.2
09:39
İsviçre Frangı
52,64
52,68
% -0.12
09:39
Rus Rublesi
0,51
0,51
% -0.78
09:30
Çin Yuanı
5,89
5,89
% 0.03
09:39
İsveç Kronu
4,46
4,46
% -0.05
09:39
En Çok Aranan Haberler

