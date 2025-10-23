Dolar bugün kaç TL? 23 Ekim Perşembe 2025 dolar ne kadar?

23 Ekim 2025 sabahı saat 09:00 itibarıyla doların fiyatı 41,98 TL olarak belirlendi. Bu fiyat, döviz piyasasındaki dalgalanmaların bir yansıması. Ekonomik gelişmeler de bu durumu etkiliyor. Piyasalardaki belirsizlik ve enflasyon oranları, döviz kurlarını etkileyen temel faktörler arasında. Yatırımcılar, doların yükselişini veya düşüşünü tahmin etmeye çalışıyor. Uluslararası ekonomik gelişmeler ve yerel politikalar da göz önünde bulunduruluyor.

Son dönemde Türkiye'nin döviz rezervleri önemli bir konu haline geldi. Ayrıca, kredi notu ve ticaret dengesi gibi makroekonomik veriler de yakından izleniyor. 41,98 TL seviyesindeki dolar fiyatı, yatırımcılar ve vatandaşlar için referans noktası oldu. İhracatçıların rekabet gücü de bu durumdan etkileniyor. Uzmanlar, mevcut ekonomik koşullar altında farklı faktörlere dikkat çekiyor.

