Dolar bugün kaç TL? 23 Kasım Pazar 2025 dolar ne kadar?

Dolar Fiyatları ve Piyasa Dinamikleri

23 Kasım 2025 tarihinde saat 09.00 itibarıyla doların değeri 42,44 TL olarak belirlendi. Bu rakam döviz piyasalarındaki dalgalanmaları yansıtıyor. Ayrıca ekonomik göstergeleri önemli ölçüde gösterim sağlamaktadır. Doların yükselişi, hem küresel ekonomik koşullara hem de yerel gelişmelere bağlıdır. Yatırımcılar ve ekonomi analistleri bu fiyat değişimlerini dikkatle takip eder. Bu durum stratejilerin yeniden şekillenmesine yol açar. Özellikle enflasyon oranları ve faiz politikaları dolardaki hareketliliği etkileyen unsurlardır.

Günümüzde dolar sadece Türk ekonomisi için değil, gelişen ülkeler için de önemlidir. Doların belirli bir seviyeye ulaşması ithalat maliyetlerini artırır. İhracatçı firmalar için ise yeni fırsatlar sunabilir. Ancak yüksek döviz kuru halkın alım gücünü etkileyebilir. Piyasa katılımcılarının dikkatli olması gerekiyor. Mevcut durumu analiz etmek ve olası değişikliklere hazırlıklı olmak önemlidir.