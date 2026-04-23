Dolar bugün kaç TL? 23 Nisan Perşembe 2026 dolar ne kadar?

23 Nisan 2026 tarihinde saat 09:00 itibarıyla doların fiyatı 44,92 TL olarak belirlendi. Küresel ekonomik dinamikler, yerel piyasa gelişmeleriyle birleşiyor. Bu durum, döviz kurlarında sürekli bir dalgalanma yaratıyor. Son dönemde artan enflasyon oranları dikkat çekiyor. Ayrıca değişen faiz politikaları da kurlar üzerinde etkili oluyor. Doların Türk Lirası karşısındaki bu fiyatı yatırımcılar için önemli hale gelmiştir.

Döviz piyasasındaki hareketlilik, spekülatif işlemleri etkiliyor. Bu durum, uluslararası ticaretin yapısını da şekillendiriyor. İthalat maliyetlerinin artışı yerel iş dünyasını zorlayabilir. İhracatçılar ise kurların yükselmesiyle avantaj sağlayabilir. Bu denge birçok sektör için kritik bir öneme sahiptir. Doların 44,92 TL seviyesindeki fiyatı, yatırımcıların alım-satım stratejilerine yön verecektir. Ekonomik veriler ve global gelişmeler dikkatle izlenmektedir.