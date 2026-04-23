Dolar bugün kaç TL? 23 Nisan Perşembe 2026 dolar ne kadar?

23 Nisan 2026'da doların Türk Lirası karşısındaki fiyatı 44,92 TL olarak belirlendi. Bu durum, döviz piyasasında dalgalanmaların artmasına neden oldu. Küresel ekonomik dinamikler ve yerel enflasyon oranları yatırımcıların alım-satım stratejilerini etkiliyor. Değişen faiz politikaları ve ithalat maliyetlerindeki artış yerel iş dünyası için zorluklar oluştururken, ihracatçılar kurların yükselmesiyle avantaj sağlıyor.

Rümeysa Ezgi Sivritepe
23 Nisan 2026 tarihinde saat 09:00 itibarıyla doların fiyatı 44,92 TL olarak belirlendi. Küresel ekonomik dinamikler, yerel piyasa gelişmeleriyle birleşiyor. Bu durum, döviz kurlarında sürekli bir dalgalanma yaratıyor. Son dönemde artan enflasyon oranları dikkat çekiyor. Ayrıca değişen faiz politikaları da kurlar üzerinde etkili oluyor. Doların Türk Lirası karşısındaki bu fiyatı yatırımcılar için önemli hale gelmiştir.

Döviz piyasasındaki hareketlilik, spekülatif işlemleri etkiliyor. Bu durum, uluslararası ticaretin yapısını da şekillendiriyor. İthalat maliyetlerinin artışı yerel iş dünyasını zorlayabilir. İhracatçılar ise kurların yükselmesiyle avantaj sağlayabilir. Bu denge birçok sektör için kritik bir öneme sahiptir. Doların 44,92 TL seviyesindeki fiyatı, yatırımcıların alım-satım stratejilerine yön verecektir. Ekonomik veriler ve global gelişmeler dikkatle izlenmektedir.

DÖVİZ FİYATLARI Tümü  
Döviz
Alış
Satış
Değişim
Saat
Amerikan Doları
44,92
44,93
% 0.01
09:11
Euro
52,69
52,73
% 0.24
09:12
İngiliz Sterlini
60,71
60,78
% 0.15
09:12
Avustralya Doları
32,12
32,14
% -0.11
09:12
İsviçre Frangı
57,22
57,24
% -0.03
09:12
Rus Rublesi
0,60
0,60
% 0.16
09:10
Çin Yuanı
6,57
6,58
% 0
09:12
İsveç Kronu
4,87
4,87
% -0.13
09:12
BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

