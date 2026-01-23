Dolar bugün kaç TL? 23 Ocak Cuma 2026 dolar ne kadar?

23 Ocak 2026 tarihinde saat 09:00 itibarıyla doların fiyatı 43,37 TL olarak belirlendi. Bu durum döviz piyasasında dalgalanmaların devam ettiğini gösteriyor. Kurun ulusal para birimi karşısındaki değeri büyük önem taşıyor. Uluslararası piyasalarda yaşanan gelişmeler Türkiye’nin ekonomik durumu ile birleşiyor. Bu birleşim döviz kurlarında önemli değişikliklere yol açabiliyor. Özellikle enflasyon ve faiz oranları, dış ticaret dengesi gibi unsurlar dolara olan talebin belirlenmesinde etkili.

Doların bu seviyelerde seyretmesi, ithalat maliyetlerini artırabilir. Yurtiçi fiyatların da artış göstermesi muhtemel. İşletmeler ve bireyler, döviz kurlarındaki dalgalanmalara karşı yeni stratejiler geliştirmek zorunda kalıyor. Yatırımcılar için dolar her zaman güvenli liman olarak görülüyor. Ekonomistlerin öngörülerine göre piyasalardaki belirsizlikler devam edebilir. Global ekonomik şartlar da döviz kurlarında yeni dalgalanmalar yaratabilir. Doların gelişimi ticari ilişkileri etkilediği gibi ülke ekonomisinin genel seyrini de şekillendirecek bir unsur.