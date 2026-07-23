Dolar bugün kaç TL? 23 Temmuz Perşembe 2026 dolar ne kadar?

23 Temmuz 2026 tarihi itibarıyla dolar/TL kuru saat 09:00'da 47,24 TL seviyesine ulaşmıştır. Bu değer döviz piyasalarındaki son dalgalanmaları yansıtmaktadır. Yüksek enflasyon, siyasi belirsizlikler ve küresel ekonomik koşullar, doları bu seviyeye çıkarmaktadır. Piyasalardaki oynaklık, yatırımcıların döviz kurlarına olan güvenini sorgulatmaktadır. Ayrıca yerli paranın değer kaybı, ithalat ve enflasyon üzerinde büyük etkiler yaratmaktadır.

Döviz piyasalarındaki bu gelişmeler, cari açık ve dış ticaret dengesi açısından tartışmalara neden olmuştur. Yüksek dolara artan halk tepkisi, hükümetin ekonomik politikalarını gözden geçirme gereği doğurabilir. Üretim maliyetleri artmakta, alım gücü düşmektedir. Bu durum vatandaşların günlük yaşamında zorluklar yaratmaktadır. Döviz kuru gelişmeleri dikkatle izlenmektedir.

İlerleyen günlerde döviz kurlarında yaşanacak değişiklikler, piyasa katılımcılarının stratejilerini yeniden gözden geçirmesine yol açabilir. Bu nedenle piyasa dinamiklerinin takibi önem kazanmaktadır. Yatırımcıların refleksleri ve kararları, ekonomik durumla doğrudan ilişkilidir.