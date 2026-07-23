FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Doviz

Dolar bugün kaç TL? 23 Temmuz Perşembe 2026 dolar ne kadar?

23 Temmuz 2026 tarihinde dolar/TL kuru 47,24 TL seviyesine ulaştı. Bu yükseliş, yüksek enflasyon, siyasi belirsizlik ve küresel ekonomik koşulların etkisiyle gerçekleşti. Döviz piyasalarındaki oynaklık, yatırımcıların güvenini sarsarken, yerli paranın değer kaybı da ekonomik sorunları beraberinde getirdi. Artan üretim maliyetleri ve düşen alım gücü, vatandaşların hayatını zorlaştırıyor. Piyasa dinamiklerinin yakından takip edilmesi gerektiği vurgulanıyor.

Dolar bugün kaç TL? 23 Temmuz Perşembe 2026 dolar ne kadar?

23 Temmuz 2026 tarihi itibarıyla dolar/TL kuru saat 09:00'da 47,24 TL seviyesine ulaşmıştır. Bu değer döviz piyasalarındaki son dalgalanmaları yansıtmaktadır. Yüksek enflasyon, siyasi belirsizlikler ve küresel ekonomik koşullar, doları bu seviyeye çıkarmaktadır. Piyasalardaki oynaklık, yatırımcıların döviz kurlarına olan güvenini sorgulatmaktadır. Ayrıca yerli paranın değer kaybı, ithalat ve enflasyon üzerinde büyük etkiler yaratmaktadır.

Döviz piyasalarındaki bu gelişmeler, cari açık ve dış ticaret dengesi açısından tartışmalara neden olmuştur. Yüksek dolara artan halk tepkisi, hükümetin ekonomik politikalarını gözden geçirme gereği doğurabilir. Üretim maliyetleri artmakta, alım gücü düşmektedir. Bu durum vatandaşların günlük yaşamında zorluklar yaratmaktadır. Döviz kuru gelişmeleri dikkatle izlenmektedir.

İlerleyen günlerde döviz kurlarında yaşanacak değişiklikler, piyasa katılımcılarının stratejilerini yeniden gözden geçirmesine yol açabilir. Bu nedenle piyasa dinamiklerinin takibi önem kazanmaktadır. Yatırımcıların refleksleri ve kararları, ekonomik durumla doğrudan ilişkilidir.

Dolar bugün kaç TL? 23 Temmuz Perşembe 2026 dolar ne kadar? 1

Yeni müşterilere özel avantajlı ihtiyaç kredisi!

Yeni müşterilere özel avantajlı ihtiyaç kredisi!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Tabela değişti! Benzinin litresi 67 TL'nin üzerine çıktıTabela değişti! Benzinin litresi 67 TL'nin üzerine çıktı
TBMM'de kabul edildi: Ehliyetiniz iptal olabilir! TBMM'de kabul edildi: Ehliyetiniz iptal olabilir!

DÖVİZ FİYATLARI Tümü  
Döviz
Alış
Satış
Değişim
Saat
Amerikan Doları
47,23
47,24
% 0.04
10:33
Euro
54,09
54,11
% 0.33
10:33
İngiliz Sterlini
63,33
63,35
% 0.25
10:33
Avustralya Doları
33,09
33,10
% 0.18
10:33
İsviçre Frangı
57,95
58,00
% 0
10:33
Rus Rublesi
0,60
0,60
% -0.33
10:30
Çin Yuanı
6,98
6,98
% 0.11
10:33
İsveç Kronu
4,87
4,87
% 0.06
10:33
Anahtar Kelimeler:
döviz dolar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Yazıcıoğlu'nun ölümünde yeni iddia! "Enver Altaylı'nın parmağı olabilir"

Yazıcıoğlu'nun ölümünde yeni iddia! "Enver Altaylı'nın parmağı olabilir"

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı, 8 üniversiteye yeni rektör atandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı, 8 üniversiteye yeni rektör atandı

George Gardi'den dev hamle! Leao için Fenerbahçe ve Galatasaray...

George Gardi'den dev hamle! Leao için Fenerbahçe ve Galatasaray...

Ünlü yönetmen Ezel Akay ve kardeşi gözaltına alındı

Ünlü yönetmen Ezel Akay ve kardeşi gözaltına alındı

Altın yatırımcısına uyarı geldi! Ev ve araba almayı düşünenler dikkat

Altın yatırımcısına uyarı geldi! Ev ve araba almayı düşünenler dikkat

Banka işlemlerinde yeni dönem! Yargıtay kararı verdi: Ücreti müşteri ödeyecek

Banka işlemlerinde yeni dönem! Yargıtay kararı verdi: Ücreti müşteri ödeyecek

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.