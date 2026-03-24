Dolar bugün kaç TL? 24 Mart Salı 2026 dolar ne kadar?

Doların değeri 24 Mart 2026 tarihinde, saat 09:00 itibarıyla 44,34 TL olarak belirlendi. Döviz kurları son zamanlarda dalgalı bir seyir izliyor. Bu dalgalanmalar, küresel ekonomik gelişmelerle paralel olarak gerçekleşiyor. Doların yükselişi, enflasyonist baskılar ve Merkez Bankası'nın para politikaları ile etkileniyor. Yüksek enflasyon oranları ve artan maliyetler, yerel para birimlerinin değer kaybetmesine sebep oluyor. Bu durum yatırımcıları döviz bürolarına yönlendiriyor.

Yüksek dolar kuru, yurtiçindeki ticaret açısından kritik öneme sahiptir. İthalat maliyetleri artabilir. Bu durum birçok sektörde fiyatların yükselmesine yol açabilir. Ancak, ihracat yapan firmalara rekabet avantajı sağlayabilir. Küresel ekonomik belirsizlikler, iç piyasalardaki gelişmeler de yatırımcılar için önemli. Doların fiyat hareketleri üzerindeki etkileri göz önünde bulundurulmalı. Yatırımcıların bu süreci dikkatle takip etmesi gerekmektedir.