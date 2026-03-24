FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Doviz

Dolar bugün kaç TL? 24 Mart Salı 2026 dolar ne kadar?

Döviz kurları, özellikle Doların değeri son zamanlarda dalgalı bir seyir izliyor. Dolar, 24 Mart 2026 tarihinde 44,34 TL olarak belirlendi. Yüksek dolar kuru, yerli para birimlerinin değer kaybetmesine neden oluyor. Bu durum, ithalat maliyetlerini artırarak birçok sektörde fiyat artışlarına yol açabilir. Yatırımcılar, global ekonomik belirsizlikler ve değişken piyasa koşullarını dikkatle izlemelidir.

Rümeysa Ezgi Sivritepe

Doların değeri 24 Mart 2026 tarihinde, saat 09:00 itibarıyla 44,34 TL olarak belirlendi. Döviz kurları son zamanlarda dalgalı bir seyir izliyor. Bu dalgalanmalar, küresel ekonomik gelişmelerle paralel olarak gerçekleşiyor. Doların yükselişi, enflasyonist baskılar ve Merkez Bankası'nın para politikaları ile etkileniyor. Yüksek enflasyon oranları ve artan maliyetler, yerel para birimlerinin değer kaybetmesine sebep oluyor. Bu durum yatırımcıları döviz bürolarına yönlendiriyor.

Yüksek dolar kuru, yurtiçindeki ticaret açısından kritik öneme sahiptir. İthalat maliyetleri artabilir. Bu durum birçok sektörde fiyatların yükselmesine yol açabilir. Ancak, ihracat yapan firmalara rekabet avantajı sağlayabilir. Küresel ekonomik belirsizlikler, iç piyasalardaki gelişmeler de yatırımcılar için önemli. Doların fiyat hareketleri üzerindeki etkileri göz önünde bulundurulmalı. Yatırımcıların bu süreci dikkatle takip etmesi gerekmektedir.

DÖVİZ FİYATLARI Tümü  
Döviz
Alış
Satış
Değişim
Saat
Amerikan Doları
44,34
44,35
% 0.09
09:33
Euro
51,33
51,51
% -0.16
09:33
İngiliz Sterlini
59,45
59,50
% -0.02
09:33
Avustralya Doları
30,93
30,94
% -0.41
09:33
İsviçre Frangı
56,21
56,24
% -0.21
09:33
Rus Rublesi
0,54
0,54
% -0.02
03:00
Çin Yuanı
6,43
6,44
% -0.02
09:33
İsveç Kronu
4,73
4,74
% -0.4
09:33
Anahtar Kelimeler:
döviz dolar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.