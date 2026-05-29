Gram altın 10 bin TL olur mu? Muhammet Bayram rakam ve tarih verdi

Altın fiyatları Orta Doğu'daki gelişmelerden etkilenmeye devam ederken birbiri ardına gelen haber akışları altında da hareketlilik yaratıyor. Son olarak ABD Başkan Yardımcısı JD Vance'ın, müzakerelerde İran ile anlaşmaya "çok yakın" olduklarını açıklaması altın fiyatlarının da yönünü etkiledi.

ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

Gram altın saat 13.35 itibarıyla 6.696 TL seviyesinde seyrederken ons altın ise saat 13.51 itibarıyla 4.538 dolar seviyesinde fiyatlanıyor.

"OLUMLU HABERLERİN GELMESİYLE BERABER..."

Şimdi ise gözler altın fiyatlarının bundan sonraki seyrine çevrildi. CNN Türk yayınında konuşan ekonomist Muhammet Bayram şu ifadeleri kullandı:

"Çok kırılgan bir yapıda ilerliyor ateşkes. Baktığımızda ABD donanması kendilerine gelen bir İHA'yı durdurmak için ateş açtı ve bu da altına maalesef olumsuz yansımıştı geçtiğimiz iki gün içerisinde ve 6400'lere kadar inen gram altın seviyesini gördük. Ama şu anda olumlu haberlerin gelmesiyle beraber ki özellikle JD Vance'in de açıklaması var son dakikalarda, 'İran'la anlaşmaya çok yakınız' şeklinde, sadece işte nükleerle alakalı bazı konu başlıklarında görüş ayrılıklarımız var diyor ve bununla beraber de 6650'ler seviyesine kadar geldi gram altın.

"ALTIN FİYATLARINA OLUMLU YANSIYACAKTIR"

Ama şu var; mayıs ayı içerisinde yani ateşkes sürecinin artık yoğunlaştığı dönem içerisinde her hafta bir iniş ve çıkışla karşıladı bizi altın. Baktığımızda 11 Mayıs'ta dibi gören, tekrar ondan sonra 19 Mayıs'ta tekrar 6700'lere kadar yükselen bir altın vardı. Yine bugünlerde tekrar bir dip yaparak tekrar çıkacak. Yani o yüzden yatırımcı aslında altında hep bahsetmiş olduğumuz gibi yani bu savaşın seyrini takip etmekle birlikte altın aslında seviyesine karar verebilir. Baktığımızda tabii JD Vance'in açıklaması İran'la anlaşmaya çok yakınız, hatta Trump'ın son onayı bekleniyor şeklinde haber akışları var. Yani artık savaş bitti diyebiliriz neredeyse. İran tarafından da açıklamalar var. İran da diyor ki son 23 saatte 24 tane düşman ülkelere ait olmayan ticari gemilerin geçişlerine izin verildi diyor. Yani aslında İran da Hürmüz Boğazı'nı biraz daha gevşetmiş durumda. Bu da tabii altın fiyatlarına olumlu yansıyacaktır.

"ALTIN FİYATLARI O İSTEDİĞİMİZ SEYRE GELMEYEBİLİR"

Tabii bir diğeri bütün bu savaşın maliyeti emtia'lara yansıdı. Yani hem gümüşün fiyatı olsun, hem alüminyum fiyatları olsun, hem bakır fiyatları olsun... Bunlar etkilendi ve bununla birlikte hem Avrupa Merkez Bankası'nda hem de Fed'de faiz artırım söylemleri çoğalmaya başladı. Yani savaşın faturası aslında bütün küresel ekonomiye enflasyon olarak geri dönecek. Bu da maalesef altına orta ve uzun vadede olumsuz yansıyacaktır. Neden? Şimdi altının eğer bir savaş ortamı olmasaydı altını takip edeceğimiz şey de Fed'in faiz indirimi, Avrupa Merkez Bankası'nın faiz indirimleri şeklindeydi. Ama şu anda baktığımızda savaş fiyatlamasından kaynaklı altın kendine bir yön bulmaya çalışıyor. Yani en son pik yaptığında mayıs ayında 6700'ler seviyesine kadar gelmişti. Ama ateşkes kalıcı bir şekilde ateşkesin devamı sağlanır ve savaş sona ererse tabii bu kısa bir sürede gram altının 7300'ler seviyesine kadar tırmanacağı anlamına gelir. Tabii orta vadede ne olacak? Orta vadede işte bu savaşın enflasyonist etkisi hala devam ediyor. Hem gıda fiyatlarında, bakın ABD mortgage kredilerinde faizler çok yükseldi, 0.38'lik bir yükseliş var, 30 yıllık vadede bu mortgage kredisinde 0.38'lik bir yükseliş ciddi bir maliyet demek. Bu da tabii Amerikan ekonomisine yansıyacak, Kasım'da seçimler var, ona yansıyacak. O yüzden işler kolay olmayacak bu saatten sonra. Hürmüz Boğazı dünyadaki şu ana kadar görülen en büyük enerji krizini tetikledi ve bu da başta Avrupa olmak üzere tüm dünyaları enflasyon olarak etkiledi. Enflasyon olarak etkilemesinden dolayı da artık ülke Merkez Bankaları faiz artıracağı için altının fiyatları o istediğimiz seyre gelmeyebilir.

"10 BİN TL FİYATLARINI BİRAZ DAHA HAYALİ OLARAK ÖN PLANA ÇIKARTIYOR"

Sene başında Hürmüz Boğazı, işte 28 Şubat tarihinden önce biz altının fiyatlarının yıl sonu itibarıyla 8.500 ila 10.000 TL olması civarını öngörüyorduk. Ama şu anda Fed'in de özellikle faiz indirimine gitmemesi, diğer Avrupa Merkez Bankası'nın faiz indirimine gitmemesi tabii yıl sonu 10.000 TL fiyatlarını biraz daha hayali olarak ön plana çıkartıyor. Ama sene sonu itibarıyla yine 8.500'ler TL civarında gram altın seviyesini öngörüyoruz"