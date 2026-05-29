FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Altın

Gram altın 10 bin TL olur mu? Muhammet Bayram rakam ve tarih verdi

Altın fiyatları yükselecek mi düşecek mi? Orta Doğu'daki sürece dair yaşanan gelişmeler altın yatırımcısının bu soruların yanıtını merak etmesine neden oluyor. Son olarak ekonomist Muhammet Bayram'dan gram altın fiyatı ile ilgili dikkat çeken bir yorum geldi.

Gram altın 10 bin TL olur mu? Muhammet Bayram rakam ve tarih verdi
Hande Dağ

Altın fiyatları Orta Doğu'daki gelişmelerden etkilenmeye devam ederken birbiri ardına gelen haber akışları altında da hareketlilik yaratıyor. Son olarak ABD Başkan Yardımcısı JD Vance'ın, müzakerelerde İran ile anlaşmaya "çok yakın" olduklarını açıklaması altın fiyatlarının da yönünü etkiledi.

Gram altın 10 bin TL olur mu? Muhammet Bayram rakam ve tarih verdi 1

ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

Gram altın saat 13.35 itibarıyla 6.696 TL seviyesinde seyrederken ons altın ise saat 13.51 itibarıyla 4.538 dolar seviyesinde fiyatlanıyor.

Gram altın 10 bin TL olur mu? Muhammet Bayram rakam ve tarih verdi 2

"OLUMLU HABERLERİN GELMESİYLE BERABER..."

Şimdi ise gözler altın fiyatlarının bundan sonraki seyrine çevrildi. CNN Türk yayınında konuşan ekonomist Muhammet Bayram şu ifadeleri kullandı:

MyMani

Öne Çıkan İhtiyaç Kredileri

Tümü

0% Faizli Fırsat!

GARANTİ BBVA - %0 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

0% Faizli Fırsat!

DENİZBANK - %0 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

Avantajlı Fırsat

AKBANK %0,99 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0,99

Vade

12 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

0% Faizli Fırsat!

İŞ BANKASI - %0 FAİZLİ 55.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

55.000 TL

Detayları gör

"Çok kırılgan bir yapıda ilerliyor ateşkes. Baktığımızda ABD donanması kendilerine gelen bir İHA'yı durdurmak için ateş açtı ve bu da altına maalesef olumsuz yansımıştı geçtiğimiz iki gün içerisinde ve 6400'lere kadar inen gram altın seviyesini gördük. Ama şu anda olumlu haberlerin gelmesiyle beraber ki özellikle JD Vance'in de açıklaması var son dakikalarda, 'İran'la anlaşmaya çok yakınız' şeklinde, sadece işte nükleerle alakalı bazı konu başlıklarında görüş ayrılıklarımız var diyor ve bununla beraber de 6650'ler seviyesine kadar geldi gram altın.

Gram altın 10 bin TL olur mu? Muhammet Bayram rakam ve tarih verdi 3

"ALTIN FİYATLARINA OLUMLU YANSIYACAKTIR"

Ama şu var; mayıs ayı içerisinde yani ateşkes sürecinin artık yoğunlaştığı dönem içerisinde her hafta bir iniş ve çıkışla karşıladı bizi altın. Baktığımızda 11 Mayıs'ta dibi gören, tekrar ondan sonra 19 Mayıs'ta tekrar 6700'lere kadar yükselen bir altın vardı. Yine bugünlerde tekrar bir dip yaparak tekrar çıkacak. Yani o yüzden yatırımcı aslında altında hep bahsetmiş olduğumuz gibi yani bu savaşın seyrini takip etmekle birlikte altın aslında seviyesine karar verebilir. Baktığımızda tabii JD Vance'in açıklaması İran'la anlaşmaya çok yakınız, hatta Trump'ın son onayı bekleniyor şeklinde haber akışları var. Yani artık savaş bitti diyebiliriz neredeyse. İran tarafından da açıklamalar var. İran da diyor ki son 23 saatte 24 tane düşman ülkelere ait olmayan ticari gemilerin geçişlerine izin verildi diyor. Yani aslında İran da Hürmüz Boğazı'nı biraz daha gevşetmiş durumda. Bu da tabii altın fiyatlarına olumlu yansıyacaktır.

Gram altın 10 bin TL olur mu? Muhammet Bayram rakam ve tarih verdi 4

"ALTIN FİYATLARI O İSTEDİĞİMİZ SEYRE GELMEYEBİLİR"

Tabii bir diğeri bütün bu savaşın maliyeti emtia'lara yansıdı. Yani hem gümüşün fiyatı olsun, hem alüminyum fiyatları olsun, hem bakır fiyatları olsun... Bunlar etkilendi ve bununla birlikte hem Avrupa Merkez Bankası'nda hem de Fed'de faiz artırım söylemleri çoğalmaya başladı. Yani savaşın faturası aslında bütün küresel ekonomiye enflasyon olarak geri dönecek. Bu da maalesef altına orta ve uzun vadede olumsuz yansıyacaktır. Neden? Şimdi altının eğer bir savaş ortamı olmasaydı altını takip edeceğimiz şey de Fed'in faiz indirimi, Avrupa Merkez Bankası'nın faiz indirimleri şeklindeydi. Ama şu anda baktığımızda savaş fiyatlamasından kaynaklı altın kendine bir yön bulmaya çalışıyor. Yani en son pik yaptığında mayıs ayında 6700'ler seviyesine kadar gelmişti. Ama ateşkes kalıcı bir şekilde ateşkesin devamı sağlanır ve savaş sona ererse tabii bu kısa bir sürede gram altının 7300'ler seviyesine kadar tırmanacağı anlamına gelir. Tabii orta vadede ne olacak? Orta vadede işte bu savaşın enflasyonist etkisi hala devam ediyor. Hem gıda fiyatlarında, bakın ABD mortgage kredilerinde faizler çok yükseldi, 0.38'lik bir yükseliş var, 30 yıllık vadede bu mortgage kredisinde 0.38'lik bir yükseliş ciddi bir maliyet demek. Bu da tabii Amerikan ekonomisine yansıyacak, Kasım'da seçimler var, ona yansıyacak. O yüzden işler kolay olmayacak bu saatten sonra. Hürmüz Boğazı dünyadaki şu ana kadar görülen en büyük enerji krizini tetikledi ve bu da başta Avrupa olmak üzere tüm dünyaları enflasyon olarak etkiledi. Enflasyon olarak etkilemesinden dolayı da artık ülke Merkez Bankaları faiz artıracağı için altının fiyatları o istediğimiz seyre gelmeyebilir.

Gram altın 10 bin TL olur mu? Muhammet Bayram rakam ve tarih verdi 5

"10 BİN TL FİYATLARINI BİRAZ DAHA HAYALİ OLARAK ÖN PLANA ÇIKARTIYOR"

Sene başında Hürmüz Boğazı, işte 28 Şubat tarihinden önce biz altının fiyatlarının yıl sonu itibarıyla 8.500 ila 10.000 TL olması civarını öngörüyorduk. Ama şu anda Fed'in de özellikle faiz indirimine gitmemesi, diğer Avrupa Merkez Bankası'nın faiz indirimine gitmemesi tabii yıl sonu 10.000 TL fiyatlarını biraz daha hayali olarak ön plana çıkartıyor. Ama sene sonu itibarıyla yine 8.500'ler TL civarında gram altın seviyesini öngörüyoruz"

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
'Görmediyseniz çok şey kaçırıyorsunuz' paylaşımı'Görmediyseniz çok şey kaçırıyorsunuz' paylaşımı
Eski futbolcu hobi olarak başladı, 11 dekar arazide üretiyorEski futbolcu hobi olarak başladı, 11 dekar arazide üretiyor

ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
6.685,11
6.685,89
% 0.82
14:10
Ons Altın / TL
207.851,16
207.927,61
% 0.8
14:25
Ons Altın / USD
4.530,34
4.530,98
% 0.77
14:25
Çeyrek Altın
10.696,18
10.931,44
% 0.82
14:10
Yarım Altın
21.325,50
21.862,87
% 0.82
14:10
Ziynet Altın
42.784,71
43.592,02
% 0.82
14:10
Cumhuriyet Altını
44.504,00
45.176,00
% -0.56
12:18
Anahtar Kelimeler:
gram altın Altın altın fiyatları canlı altın fiyatları güncel altın fiyatları kapalı çarşı altın fiyatları
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Korku dolu anlar: Metrelerce yükseklikte baş aşağı asılı kaldılar

Korku dolu anlar: Metrelerce yükseklikte baş aşağı asılı kaldılar

Trump onayladı! ABD tarihinde bir ilk olacak

Trump onayladı! ABD tarihinde bir ilk olacak

Ve Tedesco geri dönüyor! Menajeri resmen açıkladı: İşte yeni adresi

Ve Tedesco geri dönüyor! Menajeri resmen açıkladı: İşte yeni adresi

Güllü'nün kızının cezaevi görüntüleri ortaya çıktı!

Güllü'nün kızının cezaevi görüntüleri ortaya çıktı!

Mahalle 'bacasız fabrikaya' dönüştü: Gelir kapısı oldu

Mahalle 'bacasız fabrikaya' dönüştü: Gelir kapısı oldu

Doldu taştı: Akın ettiler 'Aşırı yoğunluk var, araç yeri kalmadı'

Doldu taştı: Akın ettiler 'Aşırı yoğunluk var, araç yeri kalmadı'

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.