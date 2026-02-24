FİNANS

Dolar bugün kaç TL? 24 Şubat Salı 2026 dolar ne kadar?

Döviz piyasalarında 24 Şubat 2026 tarihi itibarıyla doların fiyatı 43,85 TL olarak belirlendi. Bu seviye, ekonomik gelişmeler ve dalgalanmalar açısından kritik bir öneme sahip. Doların yükselişi, Türkiye gibi gelişmekte olan ekonomilerde ticaret dengesine baskı yapıyor. Yüksek enflasyon ve faiz oranları dövize talebi artırırken, yatırımcı güveni üzerindeki etkileri de gözlemleniyor. Bu koşullarda dikkatli karar almak büyük önem taşıyor.

Rümeysa Ezgi Sivritepe

24 Şubat 2026 tarihi itibarıyla saat 09:00'da doların fiyatı 43,85 TL belirlendi. Bu seviye, döviz piyasalarında dalgalanmalar ve ekonomik gelişmeler açısından önemlidir. Yatırımcılar ve ekonomistler, bu durumu dikkatle izlemektedir. Doların yükselişi, uluslararası ticaret ilişkileriyle doğrudan bağlantılıdır. Ayrıca, faiz oranları ve enflasyon gibi faktörler de etkilidir.

Özellikle Türkiye gibi gelişmekte olan ekonomilerde, döviz kurlarındaki artış dikkat çekmektedir. Bu artış, ticaret dengesine baskı yapar. Yerel para birimi değer kaybeder. Doların 43,85 TL seviyesinde sabitlenmesi, piyasalardaki genel yönü gösterir. Yatırımcı güveni hakkında da ipuçları verir. Yüksek enflasyon oranları ve belirsizlikler, dövize olan talebi artırır. Bu durum, döviz fiyatlarının artmasını sağlar.

Küresel ekonomik değişimler, yerel pazarlara doğrudan etki eder. Bunun sonucunda döviz kurlarında dalgalanmalar meydana gelir. Yurt içindeki ekonomik veriler açıklanınca, yatırımcılar daha temkinli yaklaşır. Ayrıca, hükümet politikalarının döviz üzerindeki etkileri de önemlidir. Doların seyrini etkileyen unsurlar arasında bunlar yer alır. Bu koşullar altında, yatırımcıların dikkatli kararlar alması önem kazanmaktadır.

DÖVİZ FİYATLARI Tümü  
Döviz
Alış
Satış
Değişim
Saat
Amerikan Doları
43,84
43,87
% 0.05
09:41
Euro
51,66
51,73
% -0.04
09:41
İngiliz Sterlini
59,18
59,22
% 0.02
09:41
Avustralya Doları
30,98
31,01
% 0.19
09:41
İsviçre Frangı
56,52
56,57
% -0.11
09:41
Rus Rublesi
0,57
0,57
% 0.03
09:40
Çin Yuanı
6,36
6,37
% 0.01
09:41
İsveç Kronu
4,83
4,84
% 0.02
09:41
