Dolar bugün kaç TL? 25 Aralık Perşembe 2025 dolar ne kadar?

25 Aralık 2025 tarihi itibarıyla dolar, Türk Lirası karşısında 42,85 TL olarak belirlendi. Bu değer, döviz piyasasındaki dalgalanmaları göstermektedir. Global ekonomik gelişmeler de bu durumu etkilemektedir. Yüksek enflasyon, ticaret dengesi sorunları ve yurtiçindeki siyasi gelişmeler, TL'nin değer kaybına yol açan faktörlerdir. Doların yükselmesi, Türkiye ekonomisini zorlamaktadır. Bu durum, tüketicilerin alım gücünü azaltmakta ve dış ticaret dengesini olumsuz etkilemektedir.

Döviz kurlarındaki artış, ithalata bağımlı sektörlerde maliyet artışına neden olmaktadır. Tüketici fiyatları da bu durumdan etkilenmektedir. Özellikle enerji ve hammadde ithalatı, Türkiye'nin döviz ihtiyacını artırmaktadır. Bu da ekonomideki dalgalanmaların daha fazla hissedilmesini sağlamaktadır. Hükümet, döviz kurlarını dengelemek amacıyla önlemler alacaktır. Merkez bankası da faiz politikaları ile piyasaların yönünü etkileyecektir. Doların bu seviyelerde kalması veya daha fazla artması, enflasyon endişelerini artırabilir. Bu durum, makroekonomik istikrarı tehlikeye atma riski taşımaktadır.