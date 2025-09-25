Dolar bugün kaç TL? 25 Eylül Perşembe 2025 dolar ne kadar?

25 Eylül 2025'te, dolar/TL paritesi sabah saat 09:00'da 41,47 TL seviyesine ulaştı. Bu durum, döviz piyasalarında önemli bir dönüm noktası olarak görülüyor. Küresel ekonomik belirsizlikler, enflasyonist baskılar ve iç piyasalardaki dalgalanmalar, doları etkileyen ana faktörler arasında bulunuyor.

Yatırımcılar, artan döviz fiyatlarına karşı tedbirli bir yaklaşım benimsiyor. Portföylerini çeşitlendirmek ve risk yönetimi öncelik kazanıyor. Uluslararası piyasalardaki dalgalanmaların etkisi de gözler önüne seriliyor. Ekonomik görünüm ve para politikalarındaki değişim merakla izleniyor. Doların seyrini nasıl etkileyeceği gündemde kalıyor.

