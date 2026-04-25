Dolar bugün kaç TL? 25 Nisan Cumartesi 2026 dolar ne kadar?

25 Nisan 2026 tarihi itibarıyla, dolar/TL paritesi saat 09:00'da 45,01 seviyelerinde işlem görmektedir. Bu değer, döviz piyasasında yaşanan dalgalanmalar ve enflasyon verileri ile oluşmuştur. Doların bu değeri, yatırımcıların dikkatini çekmektedir. Ayrıca, ticaret ve uluslararası ilişkiler üzerinde önemli etkiler yaratmaktadır. Yüksek döviz kuru, ithalat maliyetlerini artırmaktadır. İhracatçı firmalara ise rekabet avantajı sağlamaktadır.

Döviz kurlarındaki dalgalanmaların ardında faiz politikaları, ekonomik büyüme verileri ve jeopolitik gelişmeler yer almaktadır. Doların 45,01 seviyelerinde kalması, piyasalardaki belirsizlikleri göstermektedir. Bu durum aynı zamanda ekonomik göstergelerin izlenmesi açısından kritiktir. Yatırımcılar için risk yönetimi stratejilerini gözden geçirme fırsatı sunmaktadır. Portföy dengelerini yeniden değerlendirme gerekliliği artmaktadır. Piyasa dinamiklerinin yönü, önümüzdeki günlerde açıklanacak ekonomik verilerle netleşecektir. Böylece uluslararası olaylar da etkili olacaktır.