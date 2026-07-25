Dolar bugün kaç TL? 25 Temmuz Cumartesi 2026 dolar ne kadar?

Dolar Fiyatları 25 Temmuz 2026 Günlük Rapor

25 Temmuz 2026 itibarıyla, dolar/TL kuru sabah 09:00'da 47,33 seviyesinde işlem görüyor. Bu değer, piyasalardaki dalgalanmaların etkisiyle şekilleniyor. Ekonomik gelişmeler de fiyat belirleyici unsurlar arasında yer alıyor. Son günlerdeki küresel ekonomik koşullar, yatırımcılar için önemli hale geldi. Türkiye’nin dış ticaret verileri, analistler tarafından izleniyor. Doların bu seviyede kalması, döviz ihtiyacı olan sektörler için büyük bir önem taşıyor.

Günlük dolar fiyatı, yurtiçindeki mal ve hizmet fiyatlarını etkiliyor. Bu durum, enflasyon dinamiklerini de şekillendiriyor. Doların güçlü kalması, ithalat maliyetlerini artırıyor. Ayrıca, ihracatçı firmalar için rekabetçi avantajlar sunabiliyor. Ancak, piyasalarda fiyat artışlarına yol açabiliyor. Bu, ekonominin genel gidişatını etkileyen bir durum. Yatırımcılar, bu seviyedeki dalgalanmaları izlemeye devam ediyor. Gelecekteki ekonomik politikaların nasıl bir seyir izleyeceği merak konusu.