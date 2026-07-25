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Akaryakıta yapılan zam pompaya yansıdı: Bazı illerde motorin 81 TL'yi aştı

Akaryakıt fiyatları, küresel petrol piyasalarındaki hareketlilik ve döviz dalgalanmaları nedeniyle yükselmeye devam ediyor. Motorinin litresine ortalama 4 lira 24 kuruş zam geldi. Zamlı fiyatlar bugün itibarıyla pompaya yansıdı. Son artışla birlikte motorin fiyatları bazı şehirlerde 81 TL'yi geçti.

Akaryakıta yapılan zam pompaya yansıdı: Bazı illerde motorin 81 TL'yi aştı
Cansu Çamcı

Araç sahiplerinin gözü kulağı akaryakıt fiyatlarına çevrildi. Küresel petrol piyasalarında yaşanan hareketlilik ve döviz kurundaki dalgalanmalar yurt içi piyasayı vurdu. Haftalık benzin artışının ardından gece yarısı itibarıyla akaryakıt tabelaları sil baştan güncellendi.

Çatışmaların yeniden başlaması, Hürmüz Boğazı'ndaki ticaretin neredeyse tamamen durması nedeniyle küresel arzda yaşanabilecek aksamalara ilişkin yatırımcı endişeleri ile birlikte brent petrol fiyatı mayıs ayından bu yana ilk kez varil başına 100 dolara yükselmişti.

Akaryakıta yapılan zam pompaya yansıdı: Bazı illerde motorin 81 TL yi aştı 1

Güne yüzde 3,88 düşüşle başlayan brent petrol 96,78 dolardan işlem görüyor. Petrol fiyatlarında yaşanan bu dalgalanma yurt içinde akaryakıta zam gelmesine neden oldu.

Motorinin litresine ortalama 4 lira 24 kuruş zam geldi. Zamlı fiyatlar bugün itibarıyla pompaya yansıdı. Son artışla birlikte motorin fiyatları bazı şehirlerde 81 TL'yi geçti.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul (Avrupa Yakası)

Benzin litre fiyatı: 67.05 TL
Motorin litre fiyatı: 778.52 TL
LPG litre fiyatı: 31.19 TL

Ankara
Benzin litre fiyatı: 68.01 TL
Motorin litre fiyatı: 79.63 TL
LPG litre fiyatı: 31.29 TL

İzmir
Benzin litre fiyatı: 68.29 TL
Motorin litre fiyatı: 79.90 TL
LPG litre fiyatı: 31.19 TL

ADANA
Benzin litre fiyatı: 68.85 TL
Motorn litre fiyatı: 80.46 TL
LPG litre fiyatı: 31.61 TL

BİTLİS
Benzin litre fiyatı: 69.65 TL
Motorin litre fiyatı: 81.39 TL
LPG litre fiyatı: 31.91 TL

Akaryakıta yapılan zam pompaya yansıdı: Bazı illerde motorin 81 TL yi aştı 2

Dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

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AKARYAKIT FİYATLARI Tümü  
Akaryakıt
Satış
Motorin
78.5
Kurşunsuz Benzin 95 Oktan
67.03
Yüksek Kükürtlü Fuel Oil (Kükürt oranı %1'i geçenler)
41.74
Kalorifer Yakıtı (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
61.51
Fuel Oil (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
47.13
Gazyağı
83.36
Anahtar Kelimeler:
benzin Zam
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