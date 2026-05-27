Dolar bugün kaç TL? 27 Mayıs Çarşamba 2026 dolar ne kadar?

27 Mayıs 2026 itibarıyla Amerikan Doları'nın Türk Lirası karşısındaki değeri 45,90 TL olarak belirlendi. Bu durum, döviz piyasalarında önemli bir dalgalanma yarattı. Yatırımcılar için dolara olan talep arttı. Ekonomik faktörler, siyasi belirsizlikler ve enflasyon, döviz kurlarını etkileyen başlıca unsurlar arasında yer alıyor. Doların yükselmesi, ithalat maliyetlerini artırarak pek çok sektörde zorluklar yaratabilirken, ihracatçı firmalar için fırsatlar sunabilir.

27 Mayıs 2026 tarihinde, saat 09:00 itibarıyla Amerikan Doları'nın Türkiye'deki Türk Lirası karşısındaki değeri 45,90 TL olarak belirlendi. Bu fiyat, piyasalarda önemli bir dönüm noktasını işaret ediyor. Yatırımcılar arasında dolara olan talep yüksek seviyelerde. Döviz kurlarındaki dalgalanmalar birçok faktörden etkileniyor. Bu durum, hem iç hem de dış ekonomik gelişmelerle bağlantılı. Özellikle enflasyon, faiz oranları ve siyasi belirsizlikler, döviz piyasalarını doğrudan etkileyen unsurlar.

Döviz kurlarındaki artış, yerli yatırımcılar ve ticaret yapan işletmeler için zorluklar yaratabilir. Doların yükselmesi ithalat maliyetlerini artırıyor. Bu durum, enflasyon üzerinde baskı oluşturabilir. Ancak bazı sektörler olumlu etkilenebilir. İhracatçı firmalar, döviz kurlarındaki artışla birlikte rekabet avantajı elde edebilir. 45,90 TL seviyesindeki dolar fiyatı Türkiye'nin ekonomik dinamiklerini yakından takip etmeyi gerektiriyor. Piyasalardaki volatilitenin önümüzdeki günlerde nasıl şekilleneceği hakkında soru işaretleri mevcut.

DÖVİZ FİYATLARI Tümü  
Döviz
Alış
Satış
Değişim
Saat
Amerikan Doları
45,90
45,90
% 0.04
10:00
Euro
53,47
53,47
% 0.17
10:00
İngiliz Sterlini
61,75
61,76
% 0.04
10:00
Avustralya Doları
32,80
32,81
% -0.24
10:00
İsviçre Frangı
58,47
58,50
% 0.16
10:00
Rus Rublesi
0,64
0,64
% 0.8
09:50
Çin Yuanı
6,77
6,77
% 0.09
10:00
İsveç Kronu
4,95
4,95
% 0.44
10:00
BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

