Dolar bugün kaç TL? 27 Mayıs Çarşamba 2026 dolar ne kadar?

27 Mayıs 2026 tarihinde, saat 09:00 itibarıyla Amerikan Doları'nın Türkiye'deki Türk Lirası karşısındaki değeri 45,90 TL olarak belirlendi. Bu fiyat, piyasalarda önemli bir dönüm noktasını işaret ediyor. Yatırımcılar arasında dolara olan talep yüksek seviyelerde. Döviz kurlarındaki dalgalanmalar birçok faktörden etkileniyor. Bu durum, hem iç hem de dış ekonomik gelişmelerle bağlantılı. Özellikle enflasyon, faiz oranları ve siyasi belirsizlikler, döviz piyasalarını doğrudan etkileyen unsurlar.

Döviz kurlarındaki artış, yerli yatırımcılar ve ticaret yapan işletmeler için zorluklar yaratabilir. Doların yükselmesi ithalat maliyetlerini artırıyor. Bu durum, enflasyon üzerinde baskı oluşturabilir. Ancak bazı sektörler olumlu etkilenebilir. İhracatçı firmalar, döviz kurlarındaki artışla birlikte rekabet avantajı elde edebilir. 45,90 TL seviyesindeki dolar fiyatı Türkiye'nin ekonomik dinamiklerini yakından takip etmeyi gerektiriyor. Piyasalardaki volatilitenin önümüzdeki günlerde nasıl şekilleneceği hakkında soru işaretleri mevcut.