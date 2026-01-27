Dolar bugün kaç TL? 27 Ocak Salı 2026 dolar ne kadar?

Dolar Fiyatları Üzerinden Güncel Analiz

27 Ocak 2026 tarihinde, saat 09:00’da doların fiyatı 43,39 TL olarak belirlendi. Bu değer, son dönem ekonomik verilerin bir yansımasıdır. Doların artışı, Türkiye’nin ekonomik istikrarı ile enflasyon rakamlarının dalgalanması ile ilgilidir. Yüksek dolar fiyatları, ithalat maliyetlerini artırmakta ve enflasyonist baskılara neden olmaktadır. Bu durum, yatırımcıların döviz piyasasına olan ilgisini etkilemektedir.

Döviz kurundaki dalgalanmalar, yurtiçindeki yatırımcı ve şirketler için zorluk yaratmaktadır. 43,39 TL’lik dolar fiyatı, iş dünyasının döviz kuruna olan bağımlılığını gözden geçirmesine neden olmaktadır. Aynı zamanda döviz rezervlerini koruma çabalarına da katkı sağlamaktadır. Küresel piyasalardaki hareketler ve uluslararası ekonomik gelişmeler, doların yerel piyasalardaki seyrini etkilemektedir. Dolar üzerindeki fiyat hareketlerinin dikkatle takip edilmesi önem taşımaktadır.